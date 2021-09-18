男失蹤7天困新竹深山　「生存關鍵」曝光！靠螞蟻溪水活著

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名30多歲祈姓男子11日騎越野機車，登上新竹縣尖石鄉高台山後失聯，他的親友立刻報警並集資懸賞救人，經警消及民間單位一周的全力搜救，終於在17日發現他躺在錦屏溪河床，失聯期間內靠喝溪水、吃螞蟻維生，所幸意識清楚，除了身體虛弱外，沒有明顯外傷。

祈男11日約朋友一起騎車爬尖石高台山，當天上午9時30分從登山口進山，兩人一起越野了一段路後，他向朋友表示有點累了，就獨自返回登山口休息，沒想到從此失去消息。朋友發現聯絡不上祈男後，一度循輪胎的痕跡徒步在山上找人，搜尋無果後立刻下山報警求救。

▲祈男躺在溪邊的河床上，對著空拍機揮了揮手，看起來相當虛弱。（圖／翻攝臉書）

警消獲報後立刻組織搜救隊上山搜尋，並在山區發現祈男遺留的機車、背包及手機，附近卻始終找不到祈男的蹤影。警消、民間團體和重機界車友7天出動約170人次，每天從祈男機車處往四周地毯式搜索，直到17日有車友使用空拍機搜尋時，發現祈男躺在錦屏溪的河床邊。

根據《東森新聞》報導，空拍畫面可以看見，祈男躺在溪邊的河床上，對著空拍機揮了揮手，看起來相當虛弱、無法移動，只能等待搜救隊救援。搜救人員說，「我們的人第一時間沒有接觸到他（祈男），是空拍機把無線電帶去給他，他來跟我們做對話」、「狀況都還OK，只是說肚子餓」。

▲祈男受困的地區，地形非常陡峭且複雜。（圖／記者陳凱力翻攝）

搜救人員表示，祈男失蹤的7天靠喝溪水、吃螞蟻維生，晚上睡在溪谷石洞內，白天在溪床等待救援，現場的地形非常陡峭且複雜，一不小心就可能會墜落溪流，祈男可能是因此才會受困。

救援人員抵達現場後，祈男意識清楚，除了身體虛弱外，沒有明顯外傷，隨即把人救援上岸，由救護車載往醫院救治。

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