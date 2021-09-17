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澳洲潛艦軍購「放鳥」改用美國核潛艦　法國氣炸：像背後捅刀！　

▲▼澳洲柯林斯級（Classe Collins）潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

▲澳洲原本打算與法國合作建造潛艦，取代現役的柯林斯級（Classe Collins）潛艦，但現在卻突然放鳥，改用美國核潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）

記者林彥臣／綜合報導

美國、英國、澳洲領袖16日共同宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，隨後澳洲政府宣布，終止與法國海軍集團簽訂的建造「12艘常規潛艦合約」，這個決定等同於「放鳥」與法國的潛艦合作。對此法國外交部長氣炸表示，「像背後被捅一刀」。

根據法新社報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴法國新聞電台（France Info Radio）說，這就像是背後被捅一刀，美國總統拜登所做的決策，就像前總統川普一樣，單邊、粗暴、不可預測，法國正在等待澳洲及美國方面的解釋。

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲美國祭出合作核動力潛艦方案，讓澳洲直接變心，圖為美軍「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

勒德里安與法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）聯合聲明還提到，這個決定違反了法國和澳洲之間的政治信任關係和合作精神。

聲明說，美國的做法分裂了澳洲和法國的盟友關係，澳洲放棄和法國的合作，這突顯了歐洲「戰略自主」的必要性，只有「戰略自主」才能捍衛歐洲在全球的利益和價值觀。

根據澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）2019年報導，澳洲海軍潛艦建造計畫負責人薩穆特少將（Greg Sammut）出席參議院聽證會時表示，建造12艘法國設計潛艦的成本至少800億澳元（折合新台幣1.6兆）。

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