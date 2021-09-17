澳洲潛艦軍購「放鳥」改用美國核潛艦　法國氣炸：像背後捅刀！　

▲澳洲原本打算與法國合作建造潛艦，取代現役的柯林斯級（Classe Collins）潛艦，但現在卻突然放鳥，改用美國核潛艦。（圖／翻攝自Royal Australian Navy）



記者林彥臣／綜合報導

美國、英國、澳洲領袖16日共同宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，隨後澳洲政府宣布，終止與法國海軍集團簽訂的建造「12艘常規潛艦合約」，這個決定等同於「放鳥」與法國的潛艦合作。對此法國外交部長氣炸表示，「像背後被捅一刀」。

根據法新社報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴法國新聞電台（France Info Radio）說，這就像是背後被捅一刀，美國總統拜登所做的決策，就像前總統川普一樣，單邊、粗暴、不可預測，法國正在等待澳洲及美國方面的解釋。

▲美國祭出合作核動力潛艦方案，讓澳洲直接變心，圖為美軍「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）



勒德里安與法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）聯合聲明還提到，這個決定違反了法國和澳洲之間的政治信任關係和合作精神。

聲明說，美國的做法分裂了澳洲和法國的盟友關係，澳洲放棄和法國的合作，這突顯了歐洲「戰略自主」的必要性，只有「戰略自主」才能捍衛歐洲在全球的利益和價值觀。

根據澳洲《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）2019年報導，澳洲海軍潛艦建造計畫負責人薩穆特少將（Greg Sammut）出席參議院聽證會時表示，建造12艘法國設計潛艦的成本至少800億澳元（折合新台幣1.6兆）。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘