逛天母市集偷「超人力霸王+怪獸公仔」　包租婆判罰3000元

▲8旬房東嬤太愛「超人力霸王」，竟下手偷走2個公仔遭逮。（圖／CFP）

記者游宗樺／台北報導

台北市士林區一名8旬婦人於今年1月時，到天母市集逛街，看到一家地攤擺出「超人力霸王公仔」，竟心生貪念，趁老闆不注意時彎腰偷走，連一旁怪獸公仔也不放過，通通藏在外套裡面帶走，被老闆發現後攔下，並報警處理。全案經士林地方法院審理，衡量婦人靠房租收入過活，審酌她有竊盜前科，判處3000元罰金，易服勞役可以1天折抵1000元，全案可上訴。

據判決書指出，傅姓婦人在今年1月10日下午4時20分許，到天母市集逛街時，走到戴姓男子經營的地攤前，看到售賣的超人力霸王公仔十分心動，竟動手偷竊超人跟怪獸公仔各一個，藏在外套後直接離開，戴姓老闆發現後將她攔下，報警將她送辦。

警方調查，遭竊的公仔總價值500元，依竊盜罪將傅婦送辦。士林地院審理時，查出被告有竊盜前科，但不思悔改，可見仍貪圖小利，缺乏尊重他人財產權的觀念，但考量傅婦有失智症就醫病史，且對案情坦承不諱，犯罪手段尚屬平和，所竊財物價值不算鉅大，認為被告到案後態度尚可。

法官審酌傅婦經濟能力時，發現她不但有大學學歷，現在無業經濟來源靠房租收入，且無需扶養家人及小康的家庭生活與經濟狀況，且犯案時已年逾80歲，全案依竊盜罪判處罰金3000元，如易服勞役可以1天折抵1000元，全案可上訴。