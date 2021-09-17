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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇稱中央「不會蓋社宅」　民眾黨反酸：搞不清楚法規

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲與民進黨政府間的社宅論戰持續延燒。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與中央間的社宅論戰持續延燒。立委王定宇指出，社會住宅的設置原則，是由中央政府規劃、地方政府興建，如果地方政府有窒礙難行的部分，可由中央協助處理。對此，民眾黨發言人蔡峻維反擊王定宇，連法條都搞不清楚，令台南人羞愧。

「王定宇委員如果不熟悉社會住宅，真的麻煩查好資料再發文，不要一出聲就造假。」民眾黨發言人蔡峻維指出，王定宇連法條都看不懂，竟稱「中央當然不會『蓋』社會住宅」，指社會住宅的設置原則，是由中央政府規劃、地方政府興建，「令選出你的台南人感到羞愧」。

蔡峻維說，中央不僅要會蓋，也必須蓋社宅，根據《住宅法》第二條，中央主管機關內政部的權責第七點，就是「社會住宅之興辦」。2017年《住宅法》修正通過後，中央方有權限興辦社宅，國家住都中心成立的宗旨就是為了推動都市更新與社會住宅，蔡英文總統還在揭牌典禮上，期許住都中心成為政府實現居住正義最強壯的手臂。

蔡峻維表示，如果真如王委員所說，提供土地、補助資金就可以蓋出社會住宅，那中央擁有這麼多國防部、財政部國有財產署手上的老舊營舍與素地如此，為什麼至今連一戶社會住宅都蓋不出來？

「更可惡的是，王委員還鬼扯『中央規劃，地方興建』。」蔡峻維說，中央自己規劃的連1戶都蓋不出來，興建中317戶，自己蓋完的是0，蔡總統卸任可能還是0，北市府截至目前已有18928戶。

蔡峻維強調，社宅確實需要中央地方共同合作才能順利推動，但如果中央裡面都是這種只會造謠生事，惹是生非的立法委員，那台灣的社會住宅真的是步步艱辛。

蔡峻維還諷刺王定宇，有空花8000塊租房子，或是質疑台北市蓋多少社宅，還不如趕快去關心台南社宅何時會蓋好，台南至今1戶社宅都沒有，只有379戶在興建中，難道台南市民不值得民進黨幫我們蓋社會住宅嗎？

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