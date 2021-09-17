LG新款手持吸塵器「自動清空集塵盒」　要價近4萬元破紀錄

▲LG手持式吸塵器A9 T系列，創下台灣手持吸塵器市場新高單價。（圖／LG提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

南韓家電品牌LG今（9／17)在台發表旗下最高價手持吸塵器產品A9 T系列，除延續可更換電池設計與濕拖功能之外，另搭配放置機身的「智慧充電座」，可提供充電、收納與清空集塵盒的功能，使用者不需手動將灰塵倒入垃圾桶，全方位解決收納、充電與清潔痛點，也開出目前手持式吸塵器市場全新價格天際線，單機價格38,900元。

有鑒於2018年引進的除濕式乾衣機年銷量達2萬台，LG開始注意到台灣的「懶人家電」市場，尤以針對雙薪、沒時間做家事的小家庭，觀察到台灣消費者針對「可解決家事痛點」的家電，即便是較高價格的接受度也很高，9月初才發表要價10萬元的「WashTower AI智控洗乾衣機」，主打美型與更友善的操作方式，不到幾天再發表高價手持式吸塵器，欲經營其高端市場的態勢明顯。

LG今發表的全新CordZero A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器，最大的特色來自於所搭配的「智慧集塵收納充電座」，使用者在放置吸塵器後，其充電座搭載三段式過濾系統與UVC紫外線消毒殺菌的自動除塵技術，只要按壓一個鍵，就可自動清潔集塵盒，將其灰塵收納進特定的集塵袋中，消費者只要在集塵袋滿拿去丟棄即可，使用期間約莫3個月。

其實類似的設計在iRobot掃地機器人也有出現，但LG是首個在台開賣其概念的手持吸塵器產品，此外其集塵盒內還有紫外線殺菌裝置，以及馬達與微塵保護濾網，2款濾網都可水洗，達到更全面性的空氣潔淨。

此外，A9 T系列仍延續之前品牌的市場強項，包括可更換電池與濕拖功能，而該底座還能提供6款吸頭隱型收納的設計，並同時提供2枚電池充電，一體成型的設計更加美觀，向願意使用金錢來解決多項痛點的消費者招手。

LG表示，台灣市場2萬元價位的手持吸塵器市佔已達50%，2.5萬元吸塵器市佔率已達到70%至80%，對於台灣消費者有意願花更高價位購買「好用實用」的家電產品很有信心，預計此類的高端家電系列產品，未來可佔其公司家電業績的30%比重。

▲Dyson則推出新款輕型V12 Detect Slim吸塵器。（圖／Dyson提供，以下同）

另一手持吸塵器品牌Dyson，9月初也在台推出最新款Dyson V12 Detect Slim吸塵器，強調導入智慧雷射偵測科技，內置「壓電式聲學感應器」可計算灰塵數量並偵測它的大小，達到深層清潔。吸塵器主機重1.5公斤（不含吸頭）。此外，另推出全新「全新無纏結錐形吸頭」，從古埃及螺旋式引水原理汲取靈感，結合錐狀刷條和特定角度刷毛的設計，讓毛髮由尖端處包覆錐狀刷條，搭配吸頭內置馬達快速旋轉，將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞。售價21,900元起。

▲其吸頭有照明裝置，可將灰塵看得更清楚。

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