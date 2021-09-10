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LG推美型「洗乾衣機」寬度僅70公分　高度降低免踮腳尖代價10萬起

▲洗衣機,乾衣機。（圖／LG、BOSCH提供）

▲LG在台推出旗下最新款洗乾衣機，強調美型設計。（圖／LG提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年引進「除濕式乾衣機」的南韓品牌LG，近期在台發表旗下最新結合洗衣、乾衣兩種幾款的「洗乾衣機」，強調一體成型的美型設計之外，也將兩機控制面板結合至中央區域，讓嬌小的主婦不用踮腳就能好好乾衣，70公分的窄型機身，也方便放置在家中任何空間，建議售價10萬9000元。

近幾年因為空氣污染，加上現代人做家事時間壓縮，懶人家電成為維繫婚姻、生活小確幸首選，LG三年前引進除濕式乾衣機在台販售，因使用約60度C低熱、除濕原理進行乾衣，省去高溫烘乾會造成的高電費、衣物縮水疑慮，年銷售乾衣機台數可到約20,000台，後市看好。

▲洗衣機,乾衣機。（圖／LG、BOSCH提供）

LG近期在台發表「WashTower AI智控洗乾衣機」，外型採洗衣機與乾衣機堆疊概念，以適用於有居家空間限制的使用者，符合身長比例的一體成型機身設計，採用全觸控中央控制面板，整合洗乾衣機操作介面，主打搭載AIDD智慧洗滌，自動偵測衣物重量及材質，以及Smart Pairing智慧行程配對，自動選擇最合適乾衣行程，讓只喜歡洗衣「按一次鍵」的消費者也能輕鬆使用。

▲洗衣機,乾衣機。（圖／LG、BOSCH提供）

新款智控洗乾衣機上層為Heat Pump除濕式乾衣機，容量16公斤；下層蒸氣滾筒洗衣機容量19公斤，寬度僅70公分，高度較同等容量洗乾衣機堆疊產品相比減少10公分，整體高度為189公分，且上層乾衣機筒槽也下降6公分，更容易取放衣物及拆裝清潔濾網並可清楚看到底部衣物。

LG表示，2020年至今購買洗衣機的消費者，已有高達40%成會同時購買乾衣機，顯見洗乾衣機「堆疊」的需求已逐漸成形，因此WashTower推出，可望提供洗乾衣機堆疊消費者更具空間靈活度、效率與AI智慧操控的更好選擇，其產品提供冰瓷白、尊爵黑兩種顏色可選擇，售價為10萬9,000元。

▲洗衣機,乾衣機。（圖／LG、BOSCH提供）

德國家電BOSCH瞄準多數亞洲家庭仍以冷水洗衣為習慣，近期也推出於德國製造的ActiveOxygen活氧除菌洗衣機，主打「活氧冷水洗」科技，透過活氧破壞細菌的細胞膜結構，號稱不需高溫，在一般冷水洗滌也能擁有高達99.9%除菌效果，不用擔心不同材質的衣服清洗的溫度限制。

▲洗衣機,乾衣機。（圖／LG、BOSCH提供）

BOSCH該款還主推「活氧清新空氣洗」功能，將不常洗滌如西裝外套，或家中不適合水洗的枕頭與護具，透過活氧氧化特性分解異味分子達到清新除臭的效果，也能去除病毒，另有70度C高溫水選項可清洗桶槽，售價69,900元。

▲洗衣機,乾衣機。（圖／LG、BOSCH提供）

瑞典家電伊萊克斯今年4月在台發表旗下最新UltimateCare系列，推出洗衣機與洗脫烘品項，且適用於110V電壓，讓消費者安裝時不用再另外拉線，大大降低安裝難度，售價44,900元至56,900元，近期配合百貨周年慶，推出最新優惠，民眾在12／31前消費滿額，單筆15,000元至34,999元可獲可攜式真空保鮮組；消費35.000元至54,999元可獲Flow A3抗菌空氣清淨機；消費55,000元以上可獲強效靜頻吸塵器Pure Q9 靜謐棕。

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