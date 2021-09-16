怒轟3+11「1不4沒有」真相未明　民眾黨立委明直球對決

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院17日開議，將邀請行政院長蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢。台灣民眾黨立委邱臣遠16日舉行記者會表示，蘇揆「1不4沒有」把民眾當成塑膠，至今行政院未成立調查小組、沒有調查報告、沒有會議紀錄，大眾也無從得知真相，這種消極態度令人遺憾。

邱臣遠今天上午舉行「蘇揆1不4沒有把全民當塑膠，3+11黑箱決策害8百死誰負責？」記者會，批評行政部門用消極態度面對社會對3+11決策過程的質疑，令人非常遺憾，明天專案報告將直球對決，要求咎責。

邱臣遠表示，蘇貞昌對3+11是「1不4沒有」，其一是「沒有調查小組」，立法院上會期要求行政院3個月內成立調查小組、提出調查報告，至今3個月已屆期滿，仍然沒有看到調查小組成立的訊息；其二是「沒有調查報告」，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說行政部門要在開議前，把相關報告送進來，至今仍無資訊，且專案報告和調查報告不應混為一談。

邱臣遠指出，其三是「沒有會議紀錄」，民航局、交通部、桃園市政府亂甩鍋，至今不知道該決策過程資訊，也讓民眾對防疫指揮中心的信心崩盤；其四是「沒有真相」，民眾黨團從今年5月就要求公佈真相，但索資、開座談會邀請官員列席都被以防疫工作忙碌為由搪塞，態度傲慢，讓人無法接受。

邱臣遠並指，行政院「不派員出席相關會議」，到底是高層指示不能來、不敢來、還是根本不願意來？是不是為了執政黨的政治利益，要幫衛福部長陳時中爭取時間？並批評陳時中日前稱「3+11是群聚不是防疫破口」一語，是帶風向護航。