　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南購物節大獎加碼　消費就有機會抽美屋

▲台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎，抽獎的第1戶房子地點好又在蛋黃區，歡迎大家都有機會來抽大獎。

黃偉哲說，接下來的振興券，希望大家可以來台南消費，抽房子抽大獎，也呼籲連假出外購物或來台南消費的朋友，請落實防疫規定，保護自身及他人的健康安全。

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局指出，疫情時期，為了降低市民日常採買的不便，攜手在地外送業者與計程車隊，打造「台南便利送」服務，讓大家都可以在家用LINE訂到生鮮食材以及民生用品，防疫之外也要振興，疫情期間推出的「台南便利送」，也加入今年台南購物節的行列，凡於台南便利送或是「台南好物」網站消費，都可以參加抽獎。

▲台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，台南購物節的規劃，一年比一年超值，去年需滿200元換一組序號，今年只要100元即可換一組序號，消費者只需憑2021年8月23日起至2022年2月10日間營業稅設籍台南店家所開立的發票，或於台南好物與台南便利送網站上消費（系統將自動發送序號），特約店家消費還可享抽獎序號雙倍送的優惠，憑發票或序號可至2021台南購物節活動官網登錄抽獎，單筆發票最多可獲500組抽獎序號，可透過綁訂電子載具或手動發票登錄，獎品眾多，歡迎大家來一起來臺南購物抽獎，只要消費就有機會抽中830萬元全新美屋。

▲台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，中秋首播在家防疫好廚藝，人氣家庭料理組合包直播於9月18日下午3時20分，直播現場放送多重超值好康，只有直播時段才獨有，同時獲得抽獎序號雙倍送，還有機會抽中頭獎830萬全新美屋，歡迎大家觀看。

「innisfree綠茶籽精華液」

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
染疫機師違規重罰40萬！　連帶開罰長榮200萬
星巴克買一送一終於來啦！　連續10天喝起來
王力宏和徐若瑄聚餐恐違規！　北市衛生局回應了
空拍畫面曝！越野男失聯7天癱躺河床　開口第1句話：肚子餓
藝FUN券600元來了！　QA懶人包一次看懂
快訊／新莊成獨立選區！　中選會通過了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南購物節大獎加碼　消費就有機會抽美屋

造冊免預約！第二劑莫德納來了　彰化75歲以上9月24日開打

台南疫情82天+0　黃偉哲說明第二劑莫德納疫苗安心服務

天公壇捐水庫消防車　林智堅有感談起「火神的眼淚」

樂觀女孩江洛苡獲2021總統教育獎　林智堅圓她願望清單的這一項

保護肉燥飯　軍警出動偵搜犬威力掃蕩

無畏疫情影響　金門三創展現青年創意活力

屏警酒駕大執法　4天中秋連假加強取締作為　

超大型月亮+12小行星　冬山鄉「登上月球」點亮中秋

全台減班休息趨緩　台南市持續輔導

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

台南購物節大獎加碼　消費就有機會抽美屋

造冊免預約！第二劑莫德納來了　彰化75歲以上9月24日開打

台南疫情82天+0　黃偉哲說明第二劑莫德納疫苗安心服務

天公壇捐水庫消防車　林智堅有感談起「火神的眼淚」

樂觀女孩江洛苡獲2021總統教育獎　林智堅圓她願望清單的這一項

保護肉燥飯　軍警出動偵搜犬威力掃蕩

無畏疫情影響　金門三創展現青年創意活力

屏警酒駕大執法　4天中秋連假加強取締作為　

超大型月亮+12小行星　冬山鄉「登上月球」點亮中秋

全台減班休息趨緩　台南市持續輔導

《密弒2》男星搭捷運有陰影　認導演「惡夢來源」全靠酒精壓驚

沒熱身被助總重批散漫　呂彥青反省：會改變觀念

菱光股臨會　通過辦理現金增資私募普通股

帶64隻動物搭船發惡臭！　乘客「質疑虐待報警」動防所證實不開罰

染疫機師違規　民航局重罰40萬！連帶「開罰長榮200萬」

快訊／新北議員周雅玲涉詐領助理費遭聲押　法院裁定300萬交保

鬼父「亂倫性侵女兒」還生下孩子！老婆庭上求情　他竟改判4年

聊天紀錄石沉大海？LINE官方三招秒速搜尋

台灣回贈「1萬台血氧機」報恩　日本再度深表謝意：時機得宜

極簡風《哆啦A夢》道具！百寶袋筆筒、任意門書擋擺在桌上質感大增

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

彰化溪州發雙十2900萬大禮包

彰化溪州豪灑2900萬！每人可領1000元

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

破獲越南「越式色碟」職業賭場

德鹿谷村正名「一次到位」創全國首例

保護肉燥飯　軍警出動偵搜犬威力掃蕩

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

漁船翻覆5人待救台南海巡救回

南警臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

男偷完香蕉又搶劫　演習前飛車搶錢包

台南社會住宅包租代管2期成效佳

即／桃園老翁接種AZ第二劑　無呼吸心跳死亡

安南警擴大威力掃蕩展現執法決心

更多熱門

相關新聞

黃偉哲說明第二劑莫德納疫苗服務

黃偉哲說明第二劑莫德納疫苗服務

台南市長黃偉哲表示，台南市疫情82天+0，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至16日止，共接種968432劑次，人口涵蓋率45.4％；第二劑涵蓋率6.4％；劑次涵蓋率51.8％，中秋連假請民眾注意落實防疫，及過節食品安全。

台南購物節最大獎　永康蛋黃區830萬3房新屋

台南購物節最大獎　永康蛋黃區830萬3房新屋

台南長榮中學歡度136週年校慶

台南長榮中學歡度136週年校慶

異國遊子暖中秋柚香傳愛

異國遊子暖中秋柚香傳愛

台南市區挑保值區段　20年中古屋「秒殺款」破2字頭

台南市區挑保值區段　20年中古屋「秒殺款」破2字頭

關鍵字：

台南購物節大獎加碼美屋

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

超會算！南投女稅務員4年請假700天

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面