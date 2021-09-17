台南購物節大獎加碼　消費就有機會抽美屋

▲台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，中秋連假4天購物免不了，不論在台南購物或是在外地訂購台南的產品，歡迎參加台南購物節的中秋加碼抽獎，抽獎的第1戶房子地點好又在蛋黃區，歡迎大家都有機會來抽大獎。

黃偉哲說，接下來的振興券，希望大家可以來台南消費，抽房子抽大獎，也呼籲連假出外購物或來台南消費的朋友，請落實防疫規定，保護自身及他人的健康安全。





經發局指出，疫情時期，為了降低市民日常採買的不便，攜手在地外送業者與計程車隊，打造「台南便利送」服務，讓大家都可以在家用LINE訂到生鮮食材以及民生用品，防疫之外也要振興，疫情期間推出的「台南便利送」，也加入今年台南購物節的行列，凡於台南便利送或是「台南好物」網站消費，都可以參加抽獎。

經發局長陳凱凌表示，台南購物節的規劃，一年比一年超值，去年需滿200元換一組序號，今年只要100元即可換一組序號，消費者只需憑2021年8月23日起至2022年2月10日間營業稅設籍台南店家所開立的發票，或於台南好物與台南便利送網站上消費（系統將自動發送序號），特約店家消費還可享抽獎序號雙倍送的優惠，憑發票或序號可至2021台南購物節活動官網登錄抽獎，單筆發票最多可獲500組抽獎序號，可透過綁訂電子載具或手動發票登錄，獎品眾多，歡迎大家來一起來臺南購物抽獎，只要消費就有機會抽中830萬元全新美屋。

另外，中秋首播在家防疫好廚藝，人氣家庭料理組合包直播於9月18日下午3時20分，直播現場放送多重超值好康，只有直播時段才獨有，同時獲得抽獎序號雙倍送，還有機會抽中頭獎830萬全新美屋，歡迎大家觀看。

「innisfree綠茶籽精華液」