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台南購物節最大獎開箱　永康蛋黃區830萬3房新屋附車位

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南購物節今年最大獎17日下午開箱，是位在永康區永大路價值830萬元的新成屋，台南市長黃偉哲親自說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南購物節登錄發票抽獎送房子！台南市長黃偉哲17日下午親自會勘位於永康區永大路皇政建設建案，1間價值830萬元的新成屋，黃偉哲表示，2021年的最大獎比2020年的更好，上次是2房，這次是3房，價格快加一倍，非常誠摯的歡迎全國民眾，消費在台南、買房在台南、抽獎在台南。

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，在中秋佳節連續假期前夕，特別來「開箱」，開箱我們第1棟台南購物節振興券的抽獎首獎，就是我們的房子，這個房子他16日講錯了，說大概6、7百萬，其實是830萬元起跳，所以今天先開箱，因為已經大致上跟建設公司董事長談好，感謝大家熱心的支持，讓台南市購物節有好的開始，不必拿他的房子出來押！

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，可以看到這間新房子比去年的房子還更好，去年是2房的，今年是3房的，而且附車位，去年沒有附車位，所以總價要830萬元，所以好還要更好，一直把這個門檻越加越高，他也擔心今年如果抽出去了，那明年怎麼辦？今天來開箱就表示說，市府掛保證一定有房子，而且一定是比去年多加一房，金額可能要多加一倍了；去年大概500多萬元，現在今年大概830萬元，地點又是屬於蛋黃區，又是制震安全宅，所以說在安全上、在景觀上、在交通上、地點上，以及建材內部上都比去年更加升級，希望全國民眾來台南玩、來台南消費、來台南抽獎。

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，如果你沒有來台南，但只要訂購台南的產品、禮品，然後在台南付款、發票是台南開出來的，都可以享受抽獎機會。

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南購物節今年最大獎17日下午開箱，是位在永康區永大路價值830萬元的新建大樓成屋，該新房子建坪27.49坪含公設29.9％，附車位。這棟大樓地上14層地下2層，共98戶含兩戶店面，已賣出超過9成，買主年輕人居多。抽獎的房子位在3F含車位830萬。交通方便，南科不到10分鐘，永康工業區5分鐘。

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，預計2月15日元宵前後抽獎，只要在台南消費100元以上就有機會抽獎，不過作為獎品的新成屋子第二棟不好找，市府還在努力尋找中。

▲台南購物節今年最大獎17日下午出爐，是位在永康區永大路價值830萬元的新建公寓成屋，台南市長黃偉哲親自前往「開箱」展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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