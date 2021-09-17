自費驗抗體曾短暫開給機組員　莊人祥曝政策取消「2大原因」

記者嚴云岑／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇接種高端疫苗後自費驗抗體，北市衛生局將對診所開罰，禾馨回應，對於結果予以尊重。衛福部次長石崇良表示，不建議民眾自行檢驗抗體，因為不確定驗出來的是無症狀感染還是疫苗產生，恐造成防疫混淆。指揮中心發言人莊人祥表示，自費驗抗體曾短暫開放給機組人員，但因為防疫政策調整，現已取消該措施。

莊人祥表示，公費新冠肺炎抗體檢測，主要用於疫情調查溯源，自費過去曾短暫開放給機組員每3個月驗抗體，這是當時機組員檢疫政策需要有抗體證明。

不過，後續發現有少數機組員打了兩劑疫苗，體內還是無法產生抗體，國際上也沒有抗體衰退的檢驗標準，加上陸續發生突破性感染，已調整機組員返台檢疫規定，包括增加檢疫天數等，並取消機組員返台檢驗措施。

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莊人祥另提到，目前國內有12家檢疫機構可以驗抗體，但還沒有開放民眾自費檢驗，醫療院所若要收費，還是要先報請地方衛生局核可，希望醫院要做這個檢驗的話，還是要先跟地方衛生局作申請。

石崇良受訪時表示，依照《傳染病防治法》第46條規定，檢體的檢驗與報告，都須送到中央主管機關指定實驗室才可以檢驗，但民眾接種疫苗後自行彥抗體，因非疑似個案或確診個案的檢驗，需回到《醫療法》，報請主管機關許可後方可收費。

北市衛生局也表示，中央並未核准其它醫療院所自費檢驗抗體，若幫民眾執行相關檢驗，會有自費收費標準問題。一旦接獲檢舉，會依據違反《醫療法》處分5萬到25萬元；進行檢驗民眾本身則不會有處分。