婆婆喪禮「準媳婦遲到」！公公一巴掌打過去：XX娘…下場曝

▲公公當場賞準媳婦一巴掌。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

彰化一名林姓男子因不滿妻子的喪禮期間，葬儀社欲結算費用，而陳姓準媳婦卻遲到，因此咒罵「XX娘」，甚至當眾甩陳女巴掌，因此被告。彰化地院審理後，依強暴侮辱罪判拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，陳女與林男的兒子同居並曾辦理結婚儀式，只是還沒到戶政事務所辦理結婚登記，但親友早就將她視為林家媳婦。今年3月，林男的妻子過世，家中舉行喪禮；期間林男不滿葬儀社都來了，陳姓媳婦卻遲到，結果其他家人堅持等媳婦來才結清費用，氣得他破口大罵。

等到媳婦來後，林男當眾甩媳婦巴掌，甚至痛罵「XX娘」，被兒子壓制在牆邊。陳女不甘受辱，決定對林男提告。法庭上，林男辯稱，「我只是氣到罵我兒子。」證人則表示，雙方在溝通時，林男情緒激動打陳女巴掌並辱罵，但「XX娘」是林男的口頭禪，所以不知道他在針對誰。

法官審理後認為，檢視警方到場後的錄影畫面，現場至少有4、5人，林男不思理性解決家庭糾紛，未克制自身情緒，竟以公然打巴掌之方式貶損陳女人格與社會評價，所為殊不可取，考量雙方至今未和解，依強暴侮辱罪判拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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