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公司送「這款月餅」！　員工傻眼：堅持讓月餅也不能團圓

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▲有大陸網友收到公司發的月餅，竟然是切一半的。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

明天開始就是為期4天的中秋假期了，許多上班族遇到中秋等「三節」的重要節日，都會期待企業贈送節日禮品、禮金，雖然今年許多企業受到疫情衝擊、中秋禮品、禮金可能縮水，但看到以下的兩個例子，可能心裡會好過一點。昨晚大陸微博的熱搜話題，是有兩個網友分享所收到的企業中秋禮品，一個拿到的是「上班通知」，一個拿到切過、連一塊都不到的中秋月餅，十分心酸，堪稱是比拿不到中秋禮品更慘的節慶福利。

有大陸網友收到公司發的月餅，竟然是切一半的。（圖／翻攝自微博）

▲原PO自嘲，連月餅也不能團圓。（圖／翻攝自微博）

大陸微博昨晚的熱搜話題，是眾多網友在分享自己所收到的中秋企業禮金、禮品，但有一名網友哀怨的表示，自己今年收到公司送的中秋月餅很誇張，居然連一個「完整的月餅」都沒有。

該名網友表示，自己所任職的是一間規模不大的小公司，今年收到公司送的月餅，居然只有半個，而且還是由兩個1/4大的月餅所組成的，不過這還不是最慘的，這名網友哀傷的表示，還有同事只分到1/4個月餅，讓她不禁感嘆自嘲：「堅持讓月餅也不能團圓，看著真是滿滿的幸福感。」

有大陸網友收到公司發的中秋禮物，是悲慘的「正常上班通知」。（圖／翻攝自微博）

▲還有大陸網友收到公司發的中秋禮物，是悲慘的「正常上班通知」。（圖／翻攝自微博）

無獨有偶，還有其他大陸網友哀怨分享對話截圖，提到自己被問到，中秋節公司發了什麼好東西？則是沒好氣地表示，「發了通知，中秋正常上班」，引發不少中秋也要工作的網友共鳴，直呼「太寫實了！」。還有網友加碼腦補，提到中秋假期要上班還不是最慘的，「不僅上班，還沒有三倍工資」，才是真正的慘中之慘。

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