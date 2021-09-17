中秋節「最強開運法」！命理師曝「10撇步」招來好桃花、好人緣

▲有意招桃花與人緣者，可趁中秋節求得好運。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

又到了一年一度的中秋佳節，在每年難得象徵「月圓人團圓」，滿月能量最強大的日子，不少人也希望透過這個時節，替自己的運勢加分，求得人緣與桃花，風水命理師谷帥臻提供10項開運撇步，提供給想藉由中秋佳節，求姻緣、求人脈的民眾，可以為自己求得好運勢。

1、未婚男女想求姻緣者，可在中秋節前一周內，趁有空先至姻緣廟祈福。

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2、想增進人緣者，可善用中秋節慶，到花市購買自己喜愛的鮮花（需能開出完整花朵的玫瑰，牡丹，繡球，香水百合，鬱金香，太陽花等花種均可）。

3、不同生肖可運用不同五行桃花的花瓶顏色，搭配不同數量花朵運用：

●生肖屬猴、鼠、龍年生人

花瓶使用「白色」桃花色，花朵數可用4，9朵

●生肖屬豬、兔、羊年生人

花瓶使用「黑色」桃花色，花朵數可用1，6朵

●生肖屬虎、馬、狗年生人

花瓶使用「綠色」桃花色，花朵數可用3，8朵

●生肖屬蛇、雞、牛年生人

花瓶使用「紅色」桃花色，花朵數可用2，7朵

▲可事先準備對應顏色的花瓶和花朵。（示意圖／翻攝自Pixabay）

4、未婚者想招桃花，可將花瓶放在「自己睡覺臥房的北方」，已婚者將花瓶擺放在「客廳或書房的北方」，北方在放置花瓶前，需重新整理乾淨。

5、可在中秋節當日，將自己梳洗乾淨，並以生肖五行桃花顏色穿搭衣物，並在眉尾與夫妻宮位置，使用粉紅色的彩妝品打底。

6、可在中秋節當天，傍晚5到7點，正式將花瓶擺放定位（下方墊紅紙或紅布），正式啟動催旺人緣桃花與開拓人脈的力量。（求姻緣者，可將花朵綁上紅絲線，求貴人者則不需）。

7、有宗教信仰者，在花瓶旁焚一爐好香；西方宗教信仰或無信仰者，使用精油噴霧即可。

8、在花瓶旁放置一盞小燈照亮花朵，代表人緣光明亮麗。

9、花瓶安置完畢後，人走到屋外陽台或可見天光的窗前，面天空向月亮方合掌鞠躬，向「太陰娘娘」誠心祈福，未婚者祈求理想對象快出現；已婚者可求貴人，改善人際關係。

10、鮮花需定期更換新水，花朵若將凋謝需提前購買新花更換，超過108天若無消息或感受人緣變好，需將人緣桃花陣撤掉，等待下個良辰吉日，再重新佈陣。

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