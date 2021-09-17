幫四叉貓「私驗高端抗體」恐挨罰！禾馨緊急回應：人民有知的權利

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）



記者嚴云岑／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇接種高端疫苗後自費驗抗體，北市衛生局將對診所開罰。對此，禾馨診所表示，人民有知的權利，機組員可以驗，一般民眾也可以，對於北市衛生局的結果予以尊重。

「四叉貓」日前在臉書公布，自己接種高端疫苗後進行抗體檢驗結果，並透露數值偏低，結果不如預期，也引起網路跟風驗抗體風潮。然而國內目前並未開放民眾自費進行相關抗體檢測，北市衛生局表示，並未核定相關自費收費標準，如果醫療院所提供此服務並收取費用，經民眾檢舉，依法最高可處分25萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

禾馨診所執行長林思宏受訪時表示，對於北市衛生局的結果予以尊重，「這不是什麼不合格的事」，機組員可以驗，一般民眾自然有權利了解自己接種疫苗接種後的狀況。

林思宏另提到，原本診所就有幫接種疫苗後的護理同仁驗抗體，確認疫苗有產生效力，也能讓病患安心。他也提到，因為台灣感染人數少，加上診所都有定期做快篩，驗出來的抗體應該都是疫苗產生。至於目前已有多少民眾到診所自費驗抗體？林則回應，尚無明確統計。

據了解，禾馨診所驗抗體費用一次1000元，北市衛生局科長何叔安表示，北市目前沒有核定自費標準的情況下，民眾若被收費，而且民眾提供相關收據等進行檢舉，會依據違反《醫療法》處分5萬到25萬元；至於進行檢驗民眾本身則不會有處分。