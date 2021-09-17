打高端私驗抗體「禾馨恐挨罰25萬」！四叉貓回應了

▲劉宇帶動驗抗體潮，引發風波！（圖／翻攝劉宇粉專）

網搜小組／劉維榛報導

接種高端疫苗的網紅四叉貓（劉宇），日前自費到禾馨診所檢驗抗體，引起網路跟風驗抗體風潮，不料恐有違法疑慮，診所恐依法被處25萬元。對此，劉宇親上火線火回應，「看起來還沒罰，也不確定會不會罰...我乖乖看風向，先不要發表太多意見好惹！」

本站報導《四叉貓打高端「私驗抗體」違規！醫療院所幫驗恐挨罰25萬》，針對檢驗抗體部分，目前指揮中心並未開放自費施做，僅有部分指定機構針對專案執行。北市衛生局專委歐佳齡受訪證實，中央並未核准其它醫療院所自費檢驗抗體，若幫民眾執行相關檢驗，會有自費收費標準問題。

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北市衛生局科長何叔安表示，北市目前沒有核定自費標準的情況下，民眾若被收費，而且民眾提供相關收據等進行檢舉，會依據違反《醫療法》處分5萬到25萬元；至於進行檢驗民眾本身則不會有處分。

▲四叉貓曝高端抗體報告。（圖／翻攝劉宇粉專）

對此，劉宇在粉專表示，當初檢驗抗體，會選擇禾馨婦產科，「單純是覺得『好心肝事件』的禾馨是受害者，我高調的去禾馨檢驗（網紅帶貨的概念？）也確實帶動了很多人跑去禾馨檢驗的風潮。」

針對恐害診所被罰一事，劉宇回應，「看起來還沒罰，也不確定會不會罰，這題下午應該會有記者問陳時中，說不定還有記者去問柯文哲，大清早好多記者打電話來問我意見，我乖乖看風向先不要發表太多意見好惹QQ。」