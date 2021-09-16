太魯閣事故今首開庭！家屬痛罵李義祥「還我兒」　主張改殺人罪

▲台鐵太魯閣案今首度開庭，王薇君到場關心。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟／花蓮報導

台鐵太魯閣列車今年4月2日發生事故，釀成49人死亡，被告包商李義祥、移工華文好、聯合大地工地監造李進福、張齊富等4人今首度開庭；受害者家屬痛批，李義祥貨車滑落當下未通報台鐵，甚至事故發生後還在一旁冷血吃檳榔，痛罵李根本就是殺人兇手，當庭要求改殺人罪嚴辦，「還我兒子命來！良心在哪？」

花蓮地院今首度開庭，提訊太魯閣案4名被告，並當庭勘驗工地現場11段行車紀錄器畫面，確認李義祥、華文好當時動態；本案包括家屬及告訴代理人，今共有84人到庭，因疫情關係，除了主法庭外還另開設4延伸法庭，罹難者家屬「太魯閣的眼淚」團體發言人王薇君也到場聽庭。

王薇君認為，太魯閣一案奪走49條人命，若以過失致死罪論處，刑責實在太輕，家屬一直覺得李義祥等人的行為「就是殺人罪」，「這麼大的工安事故，是不是應該要嚴懲？」其中家屬當庭看完監視器畫面後，發現李義祥為了防止貨車華洛，竟輕率踢了一顆小石頭去擋車輪，「這樣的行為算什麼預防？還說沒有故意？」痛批李義祥就是殺人兇手，「還我兒子命來！」

罹難家屬委任律師陳孟秀指出，家屬出庭看到事發當天影片都十分難受，且22段、長達51分鐘的片段中，李義祥、華文好2人行為相當輕率，2人在卸放輪胎時，就不斷有輪胎從邊坡上滾落，且下方鐵道頻繁有火車經過，2人當時還對話問「會不會掉下去？」顯見早已預知事故發生可能，但2人卻始終未尋求專業協助。

在當庭勘驗完影像畫面後，4名被告表示沒有意見；法官也當庭告知，罹難者家屬要求變更審理法條，希望將先前起訴的罪名「過失致死」改為「殺人罪」審理。庭訊結束後，李義祥、華文好等人還押看守所，本案將於23日續開審理庭。

▼家屬希望能以「殺人罪」審理本案。（圖／記者柯政誟翻攝）