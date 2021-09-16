i原券面額1000元加碼券中最高　數位綁定才能抽！可用店家破800家

▲原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒。（圖／取自ETtoday直播）

記者游郁香／綜合報導

國發會、財政部、原民會16日聯合召開五倍券記者會，說明地方創生券，i原券與台灣Pay綁五倍券規劃。由原民會推出的i原券，面額為1000元，與國旅券並列各部會加碼券中最高，限量10萬份，可用於原民會認證的手工藝品店、餐飲店、農特產品店等，約840家店家。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒表示，為鼓勵民眾用數位方式領取五倍券，減少接觸、降低染疫風險，原民會今年推出i原券，綁定數位券的民眾都有機會抽籤。

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由於獲原民會認證的店家多在交通偏遠的地方，為鼓勵民眾前往消費，i原券與國旅券的面額是所有部會加碼額度最高的1000元，限量發行10萬份。目前約有840家獲認證，店家型態多元，包括手工藝品店、餐飲店、農特產品店等，i原券還能與其他的加碼券交互使用，可說是「加碼中的加碼」。

i原券固定在每周二下午抽籤，使用期間為2021年11月5日至2022年4月30日，僅適用於原民會認證店家，符合五倍券資格且數位綁定者均可參加抽籤，數位綁定為台灣Pay合作之金融卡者能在11月5日搶先使用。

此次加碼券領取的方式與去年不同，使用者不用到各網站登記抽籤，不管是綁定數位或紙本，登錄抽籤全在單一平台「一站式勾選」，一次進行五倍券的登記以及加碼券的抽籤，五倍券官網為「5000.gov.tw」，預計9月22日上線，自10月11日起到11月5日止，每周進行加碼券抽籤。

▲原民會推出i原券。（圖／翻攝自振興五倍券官網）