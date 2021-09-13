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桃園青埔商圈新局勢　「大江」爭搶五倍券推史上最長週年慶

▲桃園青埔商圈爭搶振興五倍券。

▲日本銷售第一名的「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」，首次展進軍至大型購物中心。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情爆發，致全國防疫大作戰，出現史上最長暑假後，隨著疫情解緩，桃園青埔商圈逆勢拓展版圖，除了大江購物中心、華泰Outlet等大型購物商場，緊接著還有即將進駐開幕的環球A19購物中心，形成商圈內購物商場三雄鼎立的局勢。看好政府即將推出的振興五倍券等利多，各商圈近日陸續推出週年慶、優惠回饋，期創造消費爆發力。

▲桃園青埔商圈爭搶振興五倍券。

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▲商場紛紛推出超值優惠商品，創造消費爆發力。（圖／大江提供）

其中，大江購物中心將於9月18日至10月31日祭出「史上最長的週年慶」，營運處副總經理何旭魁表示：今年在疫情衝擊之下，百貨購物商場歷經不定時的提前閉館或暫停營業導致業績劇烈起伏，未來如何應對疫情的突發事件且兼顧商場營運成了業者重大考驗。

所以大江今年的週年慶以「拉長陣線取代短期爆發」為戰略，將檔期天數從25天延長為44天，主要是降低因疫情有可能造成的不確定風險，同時樂觀看待整個消費市場因青埔商圈活絡、週慶優惠回饋、振興五倍券等利多，期刺激民眾購物再創消費爆發力。另外，大江購物中心預計9月24日引進日本銷售第一名的「MEGANE ICHIBA眼鏡市場」，這也是該品牌首次展進軍至大型購物中心。

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