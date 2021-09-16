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iPhone 13頂規飆破5.4萬考驗信仰　美媒：這些人2原因照樣買單

▲蘋果iPhone 13發表會懶人包。（圖／取自直播）

▲iPhone 13 Pro 新色「天峰藍」。（圖／取自直播）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果昨（15）日凌晨發表iPhone 13系列手機，如同外界預期是前一代的改版款，不過最頂級規格13 Pro Max 1TB版本售價5萬4400元，飆破過去的紀錄，《華爾街日報》則指出，提高儲存容量對消費者來說是個大誘因。

專欄作家 Dan Gallagher 表示，iPhone 13 在美國雖然起售價和前代推出時相同，但儲存容量變大，甚至直接加倍到 1TB選項，定價2179美元（約5萬4400元台幣）的13 Pro Max 1TB是最頂級規格，比前代頂規 iPhone 12 Pro Max 512GB版本（1399美元）貴了56%。

▲蘋果iPhone 13發表會懶人包。（圖／取自直播）

▲iPhone 13各機型售價。（圖／取自直播）

Dan Gallagher 表示， iPhone 13 全系列機型的平均售價約為1106美元，比 iPhone 12 平均售價999美元上漲11%，就算推出不親民的高定價頂規版，但蘋果的顧客群中還是許多人喜歡最頂級、最大的手機，照樣買單。Visible Alpha 就有資料顯示，12 Pro and Pro Max 在過去三季占 iPhone 12 系列總銷量的 44%。

Dan Gallagher 認為，手機上的相機功能不斷被升級，消費者又愛用手機拍照，再加上越來越多的APP推陳出新，提高了使用者對手機容量的需求，所以大容量手機或許存在不小誘因。

Dan Gallagher 另指出，蘋果除了賣新推出的手機，也在官網上保留10款舊機繼續販售，而且平均降價 11%，現在蘋果官方販售中的手機就有24款，創下歷史新高，這對曾以大量刪減產品線聞名的蘋果來說是個大轉變。

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