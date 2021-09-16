桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

▲桃園Delta個案曾到訪台北一蘭拉麵，名醫曝「對內用防線的測試壓力到來」。（圖／記者黃士原攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園15日新增一起本土案例，基因定序確認為Delta病毒珠，曾到台北新光三越A11地下室，引起廣泛討論。對此，草屯療養院醫師沈政男15日回應，Delta對內用防線的壓力測試已經到來，這幾天是觀察的重點。

沈政男表示，這起案例是桃勤公司的機艙清潔員，被感染應該是一個多禮拜前的事情，看起來與長榮2機師、新北幼兒園群聚案應該無關。

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沈政男也提出假設，是否是Delta病毒再度漏進來，一波未平、一波又起，但Delta病毒就是如此，也該慶幸這次更早抓到，更能避免擴散。

沈政男提到，越南、新加坡、紐西蘭等國檢測出Delta病毒時，都是從機場、檢疫旅館漏出來，劇本都一樣，因此應該加強相關人員的防疫、衛教，也要讓這些人取得最好的疫苗保護力。

▼桃園Delta個案曾到拉麵店內用，沈政男說明，對內用防線的壓力測試已經到來。（圖／翻攝自沈政男臉書）



沈政男說明，雖然這起案例曾接種疫苗，但一劑疫苗對Delta病毒的保護力，大約只有三成多，雖然感染後重症的比率低一些，但絕非某些人所講的那麼低。

沈政男說，這起案例曾到知名拉麵店內用，意味著Delta對內用防線的壓力測試已經到來，未來幾天是觀察重點，「內用是這樣，我自己知道是高危險群，早已打定主意一直到天荒地老都不會內用了。我也儘量不到任何開放內用的地方買東西。」

沈政男也建議，中秋節即將到來，應該保守、謹慎一點，避免去要脫下口罩的地方，雖然現在沒辦法烤肉，但能開心在家吃月餅，若讓Delta擴散，到了冬至時，恐怕連再家吃湯圓都不敢。

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