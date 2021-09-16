龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

▲經典台劇《含笑食堂》中，戲中演員包括龍劭華、楊可涵與吳朋奉等3人，這幾年都已相繼離世。

圖、文／CTWANT

金鐘視帝龍劭華，昨天（14日）晚間驚傳在高雄拍戲的住處昏倒，送醫搶救無效，享壽68歲。人還在南部拍戲的龍劭華，死訊來得太突然，各界都萬分震驚、無法接受，許多演藝圈的好友與戲迷都悲痛欲絕。但有資深台劇粉發現，2013年播出，由龍劭華等一線演員所演出的台劇《含笑食堂》，包括龍劭華在內，劇中有3位實力派演員，都在這幾年相繼離開，成為天使，在龍劭華的死訊一出，立刻引起討論，戲迷們滿滿的惋惜。

2013年上映的《含笑食堂》，劇中把食物與記憶相互連結，講述百年老街上，老中青三代女人，面對人生中的愛情智慧與婚姻哲學，同時加入了失智症議題的討論，笑中帶淚的劇情，引發觀眾共鳴。

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▲在當年《含笑食堂》的殺青宴中，楊可涵（前排右一）、吳朋奉（後排左二）與龍劭華（後排左三），都以演員身分出席同歡，可惜現在三人，都已相繼離世。

當時戲中飾演龍劭華孫女的楊可涵（小白兔），外型甜美，從《我愛黑澀會》節目轉戰戲劇圈，表現成績亮眼，但2015年卻因為被憂鬱症所苦，在家輕生離世，得年僅27歲。

而在劇中飾演女主角苗可麗初戀男友的「三金影帝」吳朋奉，去年也因為腦中風突然發作，在住處驟逝，令外界遺憾，演藝圈痛失人才。回顧《含笑食堂》這齣充滿溫度的好戲，同劇的3位實力派演員，這幾年相繼過世，留給外界無限遺憾與惋惜。

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