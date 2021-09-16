　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

經典台劇《含笑食堂》中，戲中演員包括龍劭華、楊可涵與吳朋奉等3人，這幾年都已相繼離世。（圖／報系資料照片）

▲經典台劇《含笑食堂》中，戲中演員包括龍劭華、楊可涵與吳朋奉等3人，這幾年都已相繼離世。

圖、文／CTWANT

金鐘視帝龍劭華，昨天（14日）晚間驚傳在高雄拍戲的住處昏倒，送醫搶救無效，享壽68歲。人還在南部拍戲的龍劭華，死訊來得太突然，各界都萬分震驚、無法接受，許多演藝圈的好友與戲迷都悲痛欲絕。但有資深台劇粉發現，2013年播出，由龍劭華等一線演員所演出的台劇《含笑食堂》，包括龍劭華在內，劇中有3位實力派演員，都在這幾年相繼離開，成為天使，在龍劭華的死訊一出，立刻引起討論，戲迷們滿滿的惋惜。

2013年上映的《含笑食堂》，劇中把食物與記憶相互連結，講述百年老街上，老中青三代女人，面對人生中的愛情智慧與婚姻哲學，同時加入了失智症議題的討論，笑中帶淚的劇情，引發觀眾共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在當年《含笑食堂》的殺青宴中，楊可涵（前排右一）、吳朋奉（後排左二）與龍劭華（後排左三），都以演員身分出席同歡，可惜現在三人，都已相繼離世。（圖／報系資料照片）

▲在當年《含笑食堂》的殺青宴中，楊可涵（前排右一）、吳朋奉（後排左二）與龍劭華（後排左三），都以演員身分出席同歡，可惜現在三人，都已相繼離世。

當時戲中飾演龍劭華孫女的楊可涵（小白兔），外型甜美，從《我愛黑澀會》節目轉戰戲劇圈，表現成績亮眼，但2015年卻因為被憂鬱症所苦，在家輕生離世，得年僅27歲。

而在劇中飾演女主角苗可麗初戀男友的「三金影帝」吳朋奉，去年也因為腦中風突然發作，在住處驟逝，令外界遺憾，演藝圈痛失人才。回顧《含笑食堂》這齣充滿溫度的好戲，同劇的3位實力派演員，這幾年相繼過世，留給外界無限遺憾與惋惜。

延伸閱讀
木村光希出道「首同框」老爸木村拓哉　照片曝光網笑噴：算妳行！
狂發長輩圖讓孫安佐「凍未條」　龍劭華驟逝狄鶯又出動了
龍劭華昨一度「心臟不舒服」　生前曾求助櫃台…幾小時後驟逝

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
KID登合歡山紀念小鬼　「片長藏催淚密碼」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

中部百貨周年慶激戰！太平洋抽百萬黃金　大遠百滿5000送500

百年餅店小開與未成年少女「連結」　正宮抓包鹹濕私訊曝

6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手　外送平台8折優惠中

快訊／新北幼兒園群聚又1例！負責人「住在樓上」被匡列　解隔確診

新北幼兒園群聚+1！疑負責人確診　指揮中心：疫調中

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone 13旗艦機24日開賣！　網激推天峰藍...新增1TB大容量

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

中部百貨周年慶激戰！太平洋抽百萬黃金　大遠百滿5000送500

百年餅店小開與未成年少女「連結」　正宮抓包鹹濕私訊曝

6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手　外送平台8折優惠中

快訊／新北幼兒園群聚又1例！負責人「住在樓上」被匡列　解隔確診

新北幼兒園群聚+1！疑負責人確診　指揮中心：疫調中

台籃3聯盟冠中冠「台灣大賽」　中信特攻表態力挺

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

信徒善款慘變「白蟻食物」！寺廟功德箱上萬鈔票被啃成廢紙

日本「陸上自衛隊」史上最大規模演習登場　2個半月動員10萬兵力

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

抖音是統戰新管道？國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青年時尚

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

英國內閣改組結果曝光　外交大臣「阿富汗危機」度假調職副首相

富邦、統一跨日大戰打5小時37分鐘　刷新最長時間紀錄

洪總談葉竹軒「懲罰性調度」　按讚范國宸單場4安

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

生活熱門新聞

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

Windows出現零時差漏洞　NCC提醒快更新

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

新北幼兒園群聚又1例！負責人住樓上解隔確診

連爆幾起群聚！陳時中：9/20後不會降級

中秋烤肉要注意！營養師揭21款食材熱量：第一名70%都是油

【小開偷吃高中妹1】「腳打開想看妳下面」　噁爛少東誘少女照做GG了

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

好市多上架「經典黃靴」！原價47折引騷動

她見妹子1舉動翻白眼　網嘆：職場很有用

更多熱門

相關新聞

文化部曝龍劭華「16歲入行舊藝名」

文化部曝龍劭華「16歲入行舊藝名」

資深演員龍劭華在高雄拍戲時，在日租套房昏倒送醫不治，享壽68歲，而他在演藝圈走跳超過40年，突然地離開也帶給許多同僚、後輩深刻的惋惜，各界也紛紛至上哀悼之意，文化部15日也在臉書發文，回顧他傳奇一生，表示「瀟灑身影永存」。

王彩樺早起「抄心經」迴向龍劭華　邊寫邊哭到發抖

王彩樺早起「抄心經」迴向龍劭華　邊寫邊哭到發抖

愛女陳璇先返家「備爸衣物」　晚間現身靈堂

愛女陳璇先返家「備爸衣物」　晚間現身靈堂

龍劭華靈堂17日起開放！特別規劃「這3日」供影迷追思

龍劭華靈堂17日起開放！特別規劃「這3日」供影迷追思

龍劭華曾說：角頭戲份會越來越重

龍劭華曾說：角頭戲份會越來越重

關鍵字：

含笑食堂龍劭華吳朋奉

讀者迴響

熱門新聞

趙正平驚住院！錄影直播全取消

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

KID、坤達登合歡山紀念小鬼「片長藏催淚密碼」

龍劭華回家了　兒捧牌位神情哀戚

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

互瞞「富二代家世」坐上女友家賓利車：我有藍寶堅尼

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

女兒曾夢到他死！龍劭華：謝謝妳替我擋災

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

更多

最夯影音

更多
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面