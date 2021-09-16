《D.P逃兵追緝令》的「D.P」是什麼意思？　南韓軍中霸凌超恐怖

記者張靖榕／綜合報導

韓劇《D.P逃兵追緝令》現正在串流平台熱播，劇中南韓軍隊的霸凌情況參考了多個從上世紀90年代至2014年發生的真實事件，凸顯霸凌的嚴重程度和逃兵的窘況。最新一集Podcast節目《宇宙人外信》將透過本劇，來聊聊台灣和南韓的義務役比較，以及「D.P」到底是什麼英文的縮寫。

▲丁海寅和具教煥合作出演。（圖／Netflix提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《D.P逃兵追緝令》現在共一季6集，劇中以男星丁海寅所飾演的二兵安俊浩的角色，看軍中嚴重的學長學弟制、霸凌文化的「傳承」、軍官上級的默許、被害者的無力以及逃兵的悲歌。

劇中靠關係進到逃兵追緝組，又因同袍因傷住院後成為組內「老屁股」的學長問安俊浩，「你知道D.P是什麼意思嗎？」安俊浩回答不知道，但其實學長自己也不知道，凸顯出學長本身對逃兵的漠不關心，更不必提關心「逃兵為何而逃」的問題。

▲劇中曹石峰（右，趙賢哲飾）被學長黃章秀（左，申承浩飾）霸凌過後，性情大變。（圖／Netflix提供）

Podcast節目《宇宙人外信》主持人Ryan也是該劇粉絲，他在節目中提到其實劇名已經完整透露「D.P」的意思，就是「追緝逃兵」，D是「deserter」的縮寫，意思是逃兵；P則是「pursuit」的縮寫，中文是追逐、追擊的意思。

▲安俊浩（左一，丁海寅飾）一入伍就遇到愛霸凌人的學長。（圖／Netflix提供）

至於劇中提到的1993年惠化洞武裝事件，以及各種現實事件的參照，還有近年來南韓軍中仍時不時傳出的霸凌醜聞，可以直接點擊連結收聽了解，或是上各大Podcast網站收聽《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

★來IG找我們玩吧：宇宙人外信★



