國民黨撤回黨主席候選人移送考紀會案　張亞中：應有人負責

▲國民黨主席候選人卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨選監委員會今（15日）決議撤回黨主席候選人張亞中移送考紀會案，對此，張亞中表示，樂見選監會在三天內做此決議，但看到各方聲明時，就該做決議讓選監會恢復正常，「但考紀風波對本黨形象傷害至深，應說明始末，且有人負責。」

張亞中表示，撤回考紀會案決議一出，朱立倫錯愕、江啟臣詫異、但張亞中不意外，「不意外」是參選以來的感受，也是參選的原因，「國民黨是到了該徹底大改變的時候，成為一個有理想、有理念、有格局的政黨！」

張亞中指出，樂見選監會在三天內做此決議，讓選監會恢復正常，但考紀風波對國民黨形象傷害至深，應說明風波史末，並且有人負責，也希望考紀風波就此落幕，回復到理念論述能力的本質性競爭，「但已經被強行沒收的政見會如何處理？」

對於考紀爭議，張亞中表示，這次風波讓各界強烈質疑選務部門的中立性，國民黨應有足以對參選人、黨員、社會大眾釋疑的具體做法，包括調整已有明確不中立證據之負責選務人員的人事。

張亞中13日遭選監委員會決議移送考紀會，引發黨內茶壺風暴。選監會15日召開第六次會議，通過選監委員陳明義提案，撤銷13日召開的第五次會議中有關「暫停分區政見會」及「張亞中同志之言論，移請中央考核紀律委員會查明」之決議。