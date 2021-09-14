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石破茂放棄角逐自民黨總裁選舉　改挺河野太郎當日本首相

▲▼石破茂。（圖／路透）

▲石破茂擬放棄出馬自民黨總裁選舉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨總裁選舉即將於17日公告、29日進行投開票作業。截至目前為止，前政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗以及行政改革大臣河野太郎已經宣布參選，而原先有意出馬的石破茂將轉為不參選。據悉，受此影響，石破派人士將轉往支持河野太郎。

根據《朝日新聞》引述石破派內部人細透露，石破茂本人將於15日的石破派總會上表態不參選。石破茂最初本來不打算參選，但隨著首相菅義偉宣布放棄連任機會、不參加下一屆黨魁選舉後，石破茂便開始考慮出馬。事實上，對此，石破派內部的反應好壞參半，由於石破派旗下僅17人，因此為了參選必須湊齊的20名推薦人名單也成為難題。

▲▼ 日本行政改革大臣河野太郎10日傍晚，宣布參選自民黨總裁選舉。（圖／路透）

▲河野太郎為此次黨總裁選舉的有力人選。（圖／路透）

石破派宣傳委員長平將明先前曾親自與石破茂會面，並提議支持河野太郎。其實石破茂本人也認為，河野太郎的政策改革方向與自己相同，因此只要是為了推動相關政策，支持河野太郎也不排除是其中一個選項。

石破茂13日也在自己的事務所與河野太郎會面，河野太郎則是親自尋求他的支持並表示，「如果我被選為黨魁、總理，在眾議院和參議院選舉中，希望能夠獲得您的支持。」

►「民調冠軍」河野太郎10日正式宣布參選自民黨總裁　角逐下任首相
►石破茂「民調第2」擬放棄角逐日首相！改挺「疫苗大臣」河野太郎

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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