瑞士國會通過友台議案　外交部：台瑞共同追求永續發展目標

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

瑞士國會下議院14日壓倒性通過「改善與台灣關係」議案，將請瑞士聯邦委員會提交報告，與台灣進一步合作。外交部發言人歐江安15日表示，在台瑞雙方共同努力下，將為共同追求的永續發展目標，未來將繼續推動台瑞在公衛醫療、航空服務、金融稅務及文化教育等不同領域的合作交流，奠定更深厚的基礎。

歐江安表示，對於瑞士國會鼎力支持深化對台關係，更向聯邦政府提出多項政策建議，外交部表達高度歡迎及感謝。我方相信，在台瑞雙方共同努力下，將為共同追求的永續發展目標，奠定更深厚的基礎。

歐江安稱，瑞士是我國在歐洲理念相近且深值信賴的夥伴，去年12月完成簽署「移交受刑人協定」，進一步拓展雙方合作領域。未來，政府將繼續推動台瑞間在公衛醫療、航空服務、金融稅務及文化教育等不同領域的合作交流，強化雙方互惠互利的實質關係。

這項「改善與台灣關係」友台議案，在今年6月時先由瑞士國會下議院外交委員會通過，14日由綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）及自由民主黨議員波特曼（Hans-Peter Portmann）在下議院說明支持理由，並經全院表決通過。

根據此項議案，瑞士聯邦政府必須提交報告，說明在商業、政治、科學及文化領域方面，如何逐步深化與台灣的關係。瑞士國會上一次通過友台議案是在2007年，要求聯邦政府支持將台灣納入全球衛生體系。