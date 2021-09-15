早戀被叫家長！高一男「當著爸媽面」校內跳樓　目擊者腿軟蹲地

▲少年疑因早戀跳樓。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西平南大將中學一男生9月13日中午疑因感情問題，從教學樓縱身跳下。當時，事發走廊上的監視器畫面記錄下少年跳樓的瞬間，令人心驚。當時，墜樓就在一瞬間發生，爸媽就在旁邊全程目睹。畫面顯示，旁邊一名女性當場嚇呆，摀住耳朵原地蹲下。

據《九派新聞》報導，畫面顯示，11點55分，幾名人員陸續從室內走到走廊上，往右邊走去。一名穿黃白色T恤的男孩站在圍欄邊，往下張望，穿米色長裙的女性正在鎖門。

3秒左右，男孩突然翻過圍欄。身後一男子發現情況不對，立馬上前欲制止，但他的手還沒觸碰到，男孩就已縱身躍下。接著，畫面中傳來物體墜落聲。

鎖門的女性回頭剛好看到了男孩跳下瞬間，她瞬間無措，雙手抓耳，原地蹲下。反應幾秒後，眾人急忙下樓查看。

▲事發教學樓。（圖／翻攝自九派新聞）

事後，學校一名工作人員透露，學生現在就是手有一點斷了，人沒大礙；家長當時在旁邊，男孩同家長鬧脾氣了，「孩子有一點早戀思想，叫家長來同他說一下，當時他的家長就在現場。」

9月14日，平南縣教育局發布「情況通報」，2021年9月13日12時許，該校高一男生龍某某從5樓墜落至3樓平台受傷。接報後，教育局和縣公安局、衛健局等部門負責人立即趕赴現場處置，將龍某某送往縣醫院救治。

經醫生診斷，龍某某雙手骨折、腰1椎體壓縮性骨折，無生命危險。

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