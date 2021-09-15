妻PO照公審「大家來看小三」：她還賣鹽酥雞！　悲慘下場曝

▲曾女被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／Pakutaso）

記者林昱萱／屏東報導

一名曾姓女子因為認為女子「小桃」（化名）與自己的丈夫有婚外情，竟然就在臉書上張貼對方照片，並寫下「大家來看這就是小三」、「不要臉」等文字，而小桃得知此事後氣得報警。對此，屏東地院審理後，依法判曾女拘役20日，得易科罰金。

判決指出，曾女因為認為小桃跟自己丈夫有染，竟意圖散布於眾，基於公然侮辱及加重誹謗之犯意，於1月間的某日凌晨，在臉書上張貼出小桃的照片，並配字配上「大家來看這就是小三」、「小三也真的很不要臉，現在還在賣鹽酥雞臉皮真厚」等文字，而她指稱對方與自己丈夫有婚外情之事，使不特定多數人得以共見共聞，所為已經足以毀損對方名譽。

曾女被捕後，對於犯罪事實坦承不諱，又與小桃的指述情節相符，並有臉書截圖畫面9張、報案三聯單等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，小桃並非公眾人物，縱使其與他人婚姻關係存續中有不正當交往，但此事純屬涉及私德而與公共利益無關，而曾女所寫文字已經足以引發一般人對於小桃之社會名譽造成貶損。

對此，法官審理後認為，曾女的行徑已經損害小桃之名譽，且該事僅涉及私德，而與公共利益無關，依犯散布文字誹謗罪，判處她拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。