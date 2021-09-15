　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2種人必換iPhone 13　新機「續航力、儲存容量」有感升級

記者黃翊婷／綜合報導

iPhone 13台灣售價最低2萬5900元就能入手！相較於前代，iPhone 13系列有2點明顯升級，首先是電池效能，iPhone 13增加2小時續航力，iPhone 13 Pro增加1.5小時續航力，iPhone 13 Pro Max則整整多了2.5小時續航力；其次在容量方面，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max都有提供1TB的版本，喜歡拍照或者常常覺得容量不足的使用者，不妨趁此機會換新機。

▲▼iPhone 13新顏色及特點。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

▲iPhone 13與前代在外觀上雖然沒有太大差別，但效能都較前代大幅提升。（圖／翻攝蘋果發表會直播，下同）

iPhone 13系列採用蘋果A15晶片，雖然螢幕尺寸與iPhone 12一樣都是6.1吋、IP68等級防潑抗水功能、1200萬像素雙相機系統，但所有機型效能都較前代大幅提升。

以電池效能為例，iPhone 13相較於前代，增加2小時續航力，iPhone 13 Pro可多1.5小時的續航力，iPhone 13 Pro Max多2.5小時續航力。

而在容量方面，入門款iPhone 13與iPhone 13 mini提供3種儲存容量規格，包含128、256、512GB。特別的是，旗艦機iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max都有提供1TB的版本。

▲▼iPhone 13新顏色及特點。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

▲iPhone 13與iPhone 13 mini有粉紅、藍、午夜、星光、紅等5色可選。

此外，iPhone 13系列主要更新的還有攝影功能，高階系列在相機鏡頭上，3倍光學變焦，更大光圈，進光量增加9.2％，最大的感光元件，提高快門速度，超廣角鏡頭可以提高照片的細節，還有全新微距模式，可以放大花朵、水滴等細節。

對於喜歡拍照或常常覺得容量不足的使用者來說，趁著這波機會更換新機，或許也是不錯的選擇。

▲▼iPhone 13 Pro有石墨色、金色、銀色及遠峰藍4種顏色。（圖／翻攝自直播／蘋果發表會）

▲iPhone 13 Pro有石墨色、金色、銀色及天峰藍4種顏色。

至於iPhone 13系列的外觀以及售價，iPhone 13與iPhone 13 mini有粉紅、藍、午夜、星光、紅等5色；iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則有4色可選，包含石墨色、金色、銀色及天峰藍。外觀上，鏡頭改為對角線設計，雖然沒有完全取消瀏海設計，但相較前代已縮小20％。

售價的部分，iPhone 13 Pro售價為3萬2900元起，1TB版本為5萬400元；PRO Max為3萬6900元起，1TB版本為5萬4400元；iPhone 13 Mini為2萬2900元起；iPhone 13為2萬5900元起。

▼iPhone 13全系列售價。（圖／記者高兆麟製表）

▲▼iPhone 13全系列售價。（圖／記者高兆麟製表）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
龍劭華最後通話對象曝！　疑下午就向櫃台求助「心臟不適」
運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」：一群低能
龍劭華遺體深夜送到殯儀館！家屬醫院做完筆錄　最快9點相驗
iPhone 13台灣售價25900元起　4新品週五預購、2
蘋果發表會3大新品整理！iPhone 13台灣17日預購　最

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

免換iPhone 13也能擁新功能！　蘋果曝「新三大作業系統」發布日

iPhone13 少見新機在台降價！　相比前代6大改變一次看

2種人必換iPhone 13　新機「續航力、儲存容量」有感升級

iPhone 13台灣售價25900元起　4新品週五預購、24日開賣

剛說「機車會震壞iPhone」　蘋果最新廣告這樣拍…網：是在搞笑

vivo X70 Pro開箱實測與iPhone對決：蔡司人像與夜拍是最大亮點

【廣編】三星旗艦摺疊機玩創意聯名38年名店「師園鹹酥雞」

iPhone 13發表倒數16小時！　「5大升級」推坑果粉換新機

今年狂賣2.4億支iPhone 12創紀錄！　外媒曝蘋果熱銷「關鍵秘密」

蘋果iPhone 13黑科技曝光！　解密未來最夯零組件

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

免換iPhone 13也能擁新功能！　蘋果曝「新三大作業系統」發布日

iPhone13 少見新機在台降價！　相比前代6大改變一次看

2種人必換iPhone 13　新機「續航力、儲存容量」有感升級

iPhone 13台灣售價25900元起　4新品週五預購、24日開賣

剛說「機車會震壞iPhone」　蘋果最新廣告這樣拍…網：是在搞笑

vivo X70 Pro開箱實測與iPhone對決：蔡司人像與夜拍是最大亮點

【廣編】三星旗艦摺疊機玩創意聯名38年名店「師園鹹酥雞」

iPhone 13發表倒數16小時！　「5大升級」推坑果粉換新機

今年狂賣2.4億支iPhone 12創紀錄！　外媒曝蘋果熱銷「關鍵秘密」

蘋果iPhone 13黑科技曝光！　解密未來最夯零組件

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

強強聯手！酷玩樂團宣布合作BTS　克里斯馬汀「親自飛首爾」交換衣

大台北深夜大雷雨原因曝光　專家坦言十分少見

白家綺入住「3000萬汐止百坪別墅」！　4層樓大豪宅曝光：美夢成真

聯合國開議　吳釗燮專文登英國大報：別再把台灣排除在外

龍劭華永別了！20親友扶靈慟喊「下車了」　女兒深夜雨中憔悴現身

免換iPhone 13也能擁新功能！　蘋果曝「新三大作業系統」發布日

我兒殺牙醫！殺人犯父母自白：日夜都活在「沒教好兒子」的自責中

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

3C家電熱門新聞

iPhone 13台灣25900元起　4新品週五預購、24日開賣

iPhone會震壞？　蘋果廣告這樣拍

vivo X70 Pro開箱實測與愛瘋對決

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

2種人必換iPhone 13　新機2點有感升級

iPhone 13發表倒數！　「5大升級」推坑果粉換新機

iPhone 13頂規主打青銅色　僅1機型保留512GB

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

蘋果iPhone 13黑科技曝光！　解密未來最夯零組件

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

上半年手機降價榜出爐　iPhone 12 Pro降價破4000元

拒換iPhone 13！　安卓用戶「第一名理由」超中肯

蘋果秋季新品發表會傳聞總整

iPhone 13發表會倒數　十大整理一次看

更多熱門

相關新聞

蘋果發表會3大新品整理！iPhone 13台灣17日預購　最低25900元起

蘋果發表會3大新品整理！iPhone 13台灣17日預購　最低25900元起

蘋果凌晨舉辦秋季發表會，也公開了果粉最期待的iPhone 13系列，除此之外iPad與iPad mini也贏來更新，並且發布最新的Apple Watch，在外型與運動健康上有更多新功能。根據蘋果台灣官網公布的資訊顯示，最低2萬5900元就能把iPhone 13帶回家，果粉們可在台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日正式發售。

iPhone 13台灣25900元起　4新品週五預購、24日開賣

iPhone 13台灣25900元起　4新品週五預購、24日開賣

史上最貴iPhone！頂規要價5萬4400元　iPhone 13新機5大重點一次看

史上最貴iPhone！頂規要價5萬4400元　iPhone 13新機5大重點一次看

iPhone會震壞？　蘋果廣告這樣拍

iPhone會震壞？　蘋果廣告這樣拍

快訊／iPhone 13售價2萬5900元起跳　入門款13 mini 2萬3千元有找

快訊／iPhone 13售價2萬5900元起跳　入門款13 mini 2萬3千元有找

關鍵字：

iPhone 13

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

快訊／68歲龍劭華驚傳昏倒「失去生命跡象」

快訊／E奶網紅籌不出交保金　打電話求援

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

快訊／iPhone 13售價2萬5900元起跳　入門款13 mini 2萬3千元有找

獨／龍劭華出道42年「從不抬價」

訂飲料等40分鐘！他見外送員態度秒軟化

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面