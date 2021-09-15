2種人必換iPhone 13　新機「續航力、儲存容量」有感升級

記者黃翊婷／綜合報導

iPhone 13台灣售價最低2萬5900元就能入手！相較於前代，iPhone 13系列有2點明顯升級，首先是電池效能，iPhone 13增加2小時續航力，iPhone 13 Pro增加1.5小時續航力，iPhone 13 Pro Max則整整多了2.5小時續航力；其次在容量方面，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max都有提供1TB的版本，喜歡拍照或者常常覺得容量不足的使用者，不妨趁此機會換新機。

▲iPhone 13與前代在外觀上雖然沒有太大差別，但效能都較前代大幅提升。（圖／翻攝蘋果發表會直播，下同）

iPhone 13系列採用蘋果A15晶片，雖然螢幕尺寸與iPhone 12一樣都是6.1吋、IP68等級防潑抗水功能、1200萬像素雙相機系統，但所有機型效能都較前代大幅提升。

以電池效能為例，iPhone 13相較於前代，增加2小時續航力，iPhone 13 Pro可多1.5小時的續航力，iPhone 13 Pro Max多2.5小時續航力。

而在容量方面，入門款iPhone 13與iPhone 13 mini提供3種儲存容量規格，包含128、256、512GB。特別的是，旗艦機iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max都有提供1TB的版本。

▲iPhone 13與iPhone 13 mini有粉紅、藍、午夜、星光、紅等5色可選。

此外，iPhone 13系列主要更新的還有攝影功能，高階系列在相機鏡頭上，3倍光學變焦，更大光圈，進光量增加9.2％，最大的感光元件，提高快門速度，超廣角鏡頭可以提高照片的細節，還有全新微距模式，可以放大花朵、水滴等細節。

對於喜歡拍照或常常覺得容量不足的使用者來說，趁著這波機會更換新機，或許也是不錯的選擇。

▲iPhone 13 Pro有石墨色、金色、銀色及天峰藍4種顏色。

至於iPhone 13系列的外觀以及售價，iPhone 13與iPhone 13 mini有粉紅、藍、午夜、星光、紅等5色；iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則有4色可選，包含石墨色、金色、銀色及天峰藍。外觀上，鏡頭改為對角線設計，雖然沒有完全取消瀏海設計，但相較前代已縮小20％。

售價的部分，iPhone 13 Pro售價為3萬2900元起，1TB版本為5萬400元；PRO Max為3萬6900元起，1TB版本為5萬4400元；iPhone 13 Mini為2萬2900元起；iPhone 13為2萬5900元起。

▼iPhone 13全系列售價。（圖／記者高兆麟製表）