iPhone 13台灣售價25900元起　4新品週五預購、24日開賣

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果公司秋季發表會於台灣時間15日凌晨1時舉行，推出最新的iPhone 13全系列、智慧手錶Apple Watch Series 7、第九代iPad、第六代iPad mini共4類新品。根據蘋果台灣官網公布的資訊顯示，最低2萬5900元就能把iPhone 13帶回家，果粉們可在台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日正式發售。

▲iPhone 13推出5種顏色。（圖／翻攝蘋果發表會直播，下同）

果粉期待已久的iPhone 13系列，首先公布iPhone 13與13 mini，一共推出5種新色，包含粉紅、藍、午夜、星光與紅色，平坦邊緣設計，iP68防水係數，邊緣為鋁合金打造Face ID也就是瀏海區域縮小2成，搭載A15晶片，與6核心CPU，全新廣角鏡頭，感光元件增加，多5成進光量，夜間模式也因此升級，全新廣角鏡頭，呈現更多暗部細節。

另外，也可拍攝電影效果模式，偵測主體轉移，並且改變焦點，讓手機輕鬆拍出電影大片。電池效能上，則擁有更出色的續航力，相較於前代，增加2小時續航力。

▲iPhone 13 Pro有石墨色、金色、銀色及遠峰藍4種顏色。

根據蘋果台灣官網公布的資訊顯示，iPhone 13最低2萬5900元起，iPhone 13 Pro則是3萬2900元起，旗艦機款iPhone 13 Pro Max售價則是3萬6900元起，其中iPhone 13 Pro Max也有推出1TB的版本，價格為5萬4400元。果粉們可在台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日正式發售。

▲iPhone 13全系列售價。（圖／記者高兆麟製表）

iPad mini的售價為1萬4900元起，Wi-Fi +行動網路機型售價1萬9400元起。全新iPad mini有64GB與256GB的配置，共有4種外觀可選，包括粉紅色、星光色、紫色及太空灰色。

▲第六代iPad mini的售價為1萬4900元起。（圖／翻攝蘋果發表會直播，下同）

至於Apple Watch Series 7的所有款式之後都會在今年秋季末上市。Apple Watch SE售價為8900元起。

▼Apple Watch Series 7定價為399美元，台灣售價尚未公布。

▼第九代iPad定價為新台幣1萬500元起，正式開賣時間未定。