快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中 ▲藝人龍劭華。（資料圖／記者張一中攝） 地方中心／高雄報導 藝人龍劭華驚傳昏倒送醫！龍劭華14日晚間19時多在85大樓內昏倒，送醫時已經無呼吸心跳，被緊急送阮綜合醫院急救中。 ►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天 ET快訊 快訊／最後救護畫面曝！龍劭華高雄猝逝 送醫前已失呼吸心跳 龍劭華「出道40年才奪金鐘視帝」！入圍6度終圓夢 龍劭華是《我猜》第一任主持人！ 「搭檔大小S」交棒吳宗憲原因 龍劭華家屬急奔高雄處理後事 製作人還原發現過程 龍劭華患糖尿病「11年沒回診」 血糖飆破300嚇傻醫生 龍劭華驟世！鍾瑶淚崩：晚安了大家的爸爸 王彩樺頭暈哽咽「龍劭華是溫暖大哥」 難忘《刻在》1句提點 龍劭華過世現場畫面曝！劇組揪吃飯找不到人 開房見人倒臥床邊 龍劭華被發現「在沙發上斷氣」 助理敲門沒回應 龍劭華高雄拍八點檔猝逝 台視緊急回應了 龍劭華坎坷身世「出生就被棄養」！ 50歲才尋到失聯生母 最後貼文「用日常記住你」！龍劭華昏迷倒地不治 粉絲崩潰留言 龍劭華原定3天後出席記者會 逝世消息所有人都不相信 獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」黑歷史曝光 快訊／大樂透開獎結果出爐！ 141組百萬大紅包等你領 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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