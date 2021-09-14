快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中

華視、公視台語台《神將少女八家將》在高雄內門拍攝，女主角林韋君long stay當地一個月，十分適應生活，皮膚曬黑成「黑美人」，今大家吃辦桌品嚐內門美食，她和楊子儀吃素只能看不能嚐，劇組也特別安排一桌素菜讓他們享用。她從開機第一天吃「開機素」，契機是該劇題材關係，以及開始練瑜珈後，身體告訴自己，吃肉慾望越來越少。