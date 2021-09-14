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快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中

▲▼龍劭華出席《戒指流浪記》特映會活動。（圖／記者張一中攝）

▲藝人龍劭華。（資料圖／記者張一中攝）

地方中心／高雄報導

藝人龍劭華驚傳昏倒送醫！龍劭華14日晚間19時多在85大樓內昏倒，送醫時已經無呼吸心跳，被緊急送阮綜合醫院急救中。

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