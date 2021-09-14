熱血便當店老闆勇救火燒車　用掉十幾支滅火器網讚：好心有好報

▲楊梅區火燒車事件。（圖／翻攝葉福州臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

遇到火燒車，沒想到這麼難滅火！桃園市楊梅區中山南路上14日近午發生一起火燒車事件，便當店業者葉福州送便當中途撞見，馬上跑到附近客戶公司拿出滅火器，客戶熱血員工知悉也加入救火，葉某於臉書po出驚險救火過程嘆道，用掉十幾瓶滅火器，卻因火勢猛烈，只能看到整輛車陷入火海，幸有消防人員迅速撲滅火勢。

▲火燒車事故附近民眾救火。（圖／翻攝葉福州臉書）

葉福州於臉書表示，雖便當比預定時間慢到客戶手中，但客戶獲悉是為救火，未見責怪還暖回「好心有好報！」葉福州說，該起火燒車事故，發生於今天近午楊梅區中山南路（花彩節入口處）的車禍，當時他因送便當經過撞見，原本還以為不嚴重，怎知道不到5分鐘時間，被撞擊車子的車頭就冒出火來，還好傷者也在這時被消防員救出（昏迷現場cpr）。

葉福州見狀，馬上跑到客戶那拿取滅火器，加上熱血的城紹科技員工也幫忙，第一次4支滅火器以為可以解決，怎知道壓不住，後來又拿來4支還是無法滅掉，趕快再把工廠滅火器全拿出，用掉十幾瓶滅火器還是無法滅掉，最後只能看到整輛車陷入火海！

桃園市消防局表示，該起火燒車事故經出動5車11人前往救援，抵達事故現場，轎車已成一團火球，幸車上3人及時逃出，但70歲女性乘客OHCA，由救護車送往醫院急救。經警方調閱監視器，疑因後方車輛超車不慎，高速追撞前車後，前車失控高速衝撞路樹，造成引擎室及前座起火燃燒半毀，詳細肇事原因及肇責有待釐清。

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