超暖心！橋頭地檢署贈弱勢物資　盼疫過天晴





▲橋檢透過贈送防疫物資與營養食品為家園鼓舞打氣。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中秋佳節將近，因防疫無法與家人團聚的身心障礙者，更需要社會的愛與關懷，橋頭地檢署贈送物資與營養品給予真善美養護家園，希望家園護理師、教保員及園生皆平安健康，也盼引起更多社會大眾關注身心障礙福利機構。

橋頭地檢署秉持持續關懷弱勢及柔性司法理念，於14日在橋頭地檢署一樓南大門，舉辦「中秋傳愛到永安•防疫送暖繪平安」社會勞動專案活動，包含橋頭地檢署檢察長洪信旭親臨現場，還有更生保護會橋頭分會主委沈美利、犯罪被害人保護協會橋頭分會主委柯男烈、橋頭榮譽觀護人協進會榮譽理事長王東碧、高雄市永安區區長蔣金安及家園主任林文雄等人共同參與活動，襄閱主任檢察官王柏敦等人熱情出席。

▲橋檢致贈防疫物資予真善美養護家園。（圖／記者洪靖宜翻攝）

真善美養護家園為橋頭地檢署社會勞動機構，也是身心障礙福利機構，長期安置收容成年身心障礙者，經由地檢署連結社會勞動業務，以社會勞動人力進行園區環境清潔整理，使園生擁有更舒適的居住環境。洪檢察長致詞時，除感謝家園長期協助推動社會勞動制度，也肯定家園職員疫情期間堅守岡位付出，成為身心障礙弱勢家庭的強大後盾，並親自致贈口罩、洗手乳、奶粉、燕麥片、雞精、餅乾等物品，幫助家園職員、園生提升保護力，而林主任則回贈感謝狀，感謝地檢署致贈物資與營養食品關心家園，是「最實際、最溫暖的中秋節禮物」。

▲林主任代表園生致贈感謝畫作。（圖／記者洪靖宜翻攝）

活動尾聲，林文雄主任將園生的繪畫作品致贈出席來賓，畫作是園生於疫情期間抒發內心情緒，代替無法以言語清楚表達的心聲，充分傳達「祈福平安，疫過天晴」之涵意，贈畫過程中最溫馨的一刻，一筆一畫的細膩度使人深刻感受畫作的溫暖，也為活動畫下圓滿句點。

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