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第二劑疫苗覆蓋率達7~8成就要解封！楊志良：明年就不用做疫調足跡

▲楊志良出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前衛生署署長楊志良。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新北市爆發本土群聚，其中也有不少確診者基因定序確定是Delta。針對這波疫情，前衛生署署長楊志良今受訪時再度直言「台灣社會不可能清零。」他認為台灣的確要學習丹麥、新加波，疫苗第二劑覆蓋率達到70%~80%，就要解封，重點應放在減少重症和死亡，而且現在疫調、確診者足跡還很重要，但明年就不需要了。

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楊志良表示，病毒早就在台灣社區裡面，以長遠來說，台灣要學習新加坡和丹麥，大部分民眾都打完疫苗後，重點放在減少重症和死亡，生活要逐步放鬆，讓經濟復甦更重要，因為所有病毒到後來，傳染力變強，但致死率會越來越低。

他提到，現在Delta傳染力強，但重症率也比較低，這是所有病毒會發展傾向，就像以前流感會造成大量死亡，但現在很少了，至於新冠肺炎何時會發展到像流感一樣，大家都不知道，現在能做的就是盡量打疫苗，然後慢慢解封。

▲楊志良出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊志良今舉行新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

談到台灣疫苗不足，他也直批「這是政府策略錯誤，國內發展疫苗當然要，是長遠的目標，不管是高端還是聯亞，這都是長遠目標，但是現在政府策略錯誤，疫苗進來太慢，甚至進不來，這是大家都知道的。」

楊志良強調，打完兩劑疫苗傳播會慢一點，重症和死亡會降低，這是目標，但是不要想說要清零，這根本做不到，像丹麥和新加坡現在就是疫苗覆蓋率高，把生活解封，而且現在疫調足跡還很重要，但明年就不需要了，「我覺得台灣也會很有機會走向這樣，而且永齡基金會、台積電和慈濟協助買BNT，會增加覆蓋率。」

另外，談到疫苗混打，他則表示，mRNA混mRNA的可能性比較好，但是mRNA和腺病毒載體，其實還需要更多資訊，該不該混打，指揮中心可能也還不敢說，要看國際上有沒有更多的資料。

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