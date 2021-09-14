AZ罕見副作用GBS「免疫系統攻擊自己」　四肢漸進無力是警訊

▲接種AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

近日歐盟將「格林巴利症候群（GBS）」列為AZ潛在副作用，統計國際有超過800人出現此症狀，至於台灣不分廠牌疫苗共通報10名個案。格林巴利症候群又稱多發性神經炎，專家指出，GBS是免疫失調，使免疫系統攻擊自己神經系統導致的疾病，患者可能會出現四肢進行性的無力、嚴重者也可能因影響到呼吸肌肉造成呼吸衰竭，若及早治療，一般情況可以康復。

歐盟藥品管理局表示，在7/31之前，全球各地共施打5億9200萬劑Vaxzevria（AZ疫苗品牌名稱）疫苗，其中有833例出現GBS的通報，AZ疫苗與這個疾病間因果關係「至少有合理的可能性」。

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指揮中心發言人莊人祥日前說明，目前台灣累計不分廠牌有10名個案，打完新冠疫苗後出現不適，AZ有9人，莫德納有1人，但目前還無法證實或排除有沒有關係，還需要持續關注。

而國內過去也有打流感疫苗後出現GBS而申請預防接種受害救濟狀況。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學說明，GBS主要是免疫功能的失調造成，跟病毒感染或疫苗接種引起身體免疫反應有關，大部分臨床上看到個案在症狀開始之前，可能會有一些類似病毒感染症狀，像是感冒或者拉肚子；又有些個案可能在打疫苗1~2週發生。

葉篤學表示，GBS常見症狀為四肢進行性的無力，像是開始爬樓梯困難，手舉起來沒有力氣，後續嚴重會影響到呼吸肌肉無力，可能致呼吸衰竭。

人體免疫系統原本應該是抵禦對抗外來物質，葉篤學指出，發生GBS時會誘發免疫反應來攻擊自己的神經；目前並沒有特別好發與高風險族群，相關診斷是透過偵測脊髓裡面發炎蛋白是否增加，神經傳導檢查等；一般而言會使用血漿至換術或者免疫球蛋白治療，及時治療患者可以康復。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨表示，腺病毒跟mRNA 疫苗接種後都會有多發性神經炎相關報告，雖然在國外有很多的報告，打疫苗的通報率跟背景值沒有上升，以前一直沒有列入必須注意事件。

李秉穎表示，近期歐盟覺得特別需要監測疫苗的相關性，僅是提醒要比較加強監測，但沒有明確的數據顯示，打完新冠疫苗會增加GBS發生率。台灣持續追蹤各種疫苗的不良反應發生率，和健保資料庫背景值比較，目前都沒有看到GBS發生率高於背景值的警訊。