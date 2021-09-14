快訊／北市學生打BNT意願統計曝　95%家長同意在校園接種

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市國、高中生BNT疫苗將於9月22日開打，台北市副市長蔡炳坤表示，已有給家長接種疫苗意願調查書，截至上午9時，已回收七成五，目前有95％的家長都選擇校內接種，僅2％不接種疫苗；而學生打完BNT後可以請3天疫苗假，不列入出缺勤，有3所學校規劃線上授課，而北市府給予學校彈性自主空間。

蔡炳坤14日出席公開活動時表示，市府目前收到七成五的學校回覆，95％家長願意讓學生校園接種BNT，3％學生採校外接種，2％不接種，不過還有50校陸續在回收當中，預計今天下午才會全部出爐。

學生如果接種疫苗後身體不適，按照中央規定，可以請3天疫苗假，並不列入出缺席紀錄；至於北市學校本來就有實施每兩週一次的「線上居家學習演練」，讓各個學校去做規劃，倘若學校想將「線上居家學習演練」與疫苗假做結合，市府選擇尊重。

蔡炳坤提到，目前調查結果顯示，北市有1所學校希望在疫苗假期間，做1天的居家授課，另有2間學校想做2天的居家授課，總計是3間，剛好與北市府要求的「線上居家學習演練」做結合，因此市府選擇接受。

台北市教育局表示，3間學校包括育成高中、大理高中等，已有建議校方，若學生打完疫苗身體不適的話，不應強制要求學生加入線上課程。

由於新北市要求，學生接種疫苗後「全校居家授課2天」，北市選擇不跟進、學校彈性規劃，產生雙北不同調情形。對此，蔡炳坤指出，各縣市有各縣市想法，不過就他了解，各縣市在與教育部協商時，教育部對此事就有稍微保留，而北市斟酌各種情況後，決定讓各校有彈性自主空間，或是配合每兩週一次的「線上居家學習演練」。