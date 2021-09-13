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社會 社會焦點 保障人權

男腿開開坐階梯！「雙蛋」竟露臉見人　民眾路過一瞥全看傻

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子穿短褲坐階梯蛋蛋卻外露，民眾路過嚇傻報警，判決結果出爐。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市男子阿傑（化名）穿著極為寬鬆的短褲外出，並敞開雙腿坐在階梯上，被民眾看見他「蛋蛋」掉出來，嚇得報警。檢方事後認為阿傑刻意裸露，因此將他依法起訴，但法官勘驗監視器畫面後，認定他只是一般坐姿，並無刻意，因此判他無罪。

判決書指出，阿傑明知道穿著的短褲極為寬鬆，卻在2020年11月26日上午6時許坐在一處大樓旁樓梯，且雙腳開開把睪丸裸露在外，事後經2名民眾上前制止，他才離開現場，但時隔沒多久，他又再度以同樣方式坐在其他樓梯上，民眾見狀立刻報警，檢方偵結依妨害風化罪嫌將他起訴。

對此，阿傑否認犯行表示，自己喜歡運動，跑完步後就會坐在公園板等或階梯上休息、回簡訊等，而案發當時他正在低頭划手機，直到有名導護先生上前告知，他彎腰查看才發現自己蛋蛋露在外面，覺得很不好意思後就趕緊回家，而路途中又為了回簡訊，因此在外停留了一下，但絕無冒犯別人的意思，也沒有要暴露身體給別人看。

法官事後勘驗附近監視器畫面，認定阿傑只是採一般坐姿，雙腳為自然開合的幅度，並沒有刻意張開雙腿，且他在民眾上前提醒後，還慌張收拾東西，與一般人不慎走光而有慌張、羞愧等反應相符，最終判他無罪。全案可上訴。

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