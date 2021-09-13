快訊／侯友宜宣布：新北學生打BNT後「全校採線上授課」2天

記者黃巈禾／新北報導

新北市長侯友宜13日在防疫記者會宣布，新北校園施打BNT近17萬人，9月22日起入校集中接種，學校於接種後，全校採居家線上授課2天，學生在家上課，家長也可以安心，瞭解孩子的身體狀況，若學生仍有不適，可續請疫苗假，不列入出缺勤記錄。

新北市教育局表示，已媒合23間醫療院所到校施打，並針對全市126所國高中職約17萬名學生，於9月7日發送接種意願書進行調查，規劃於15日前完成疫苗造冊，22日開始入校為學生施打疫苗，預計於30日前完成第1劑BNT疫苗接種。

依據中央流行疫情指揮中心資料顯示，青少年接種後常見反應為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失；其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉酸痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微也將於數天內消失。另外，依據衛服部疾病管制署疫苗第三期臨床試驗結果參考資料，12-15歲青少年發燒比例24.3%、16歲以上則為14.2%，超過5成學生可能出現頭痛症狀。

新北市教育局考量學生接種BNT後可能產生不良反應，國高中職於校園接種作業後2日採線上教學居家學習，同時關心孩子健康狀況；另外，若學校為週四接種，則僅週五1日進行線上授課；如為週五施打疫苗，因周末已休息2日，因此周一正常實體上課；如學生仍有不適，於恢復學校實體授課時，可續請疫苗假在家休養，不列入出缺勤記錄。