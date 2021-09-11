密醫「蔣博士」給病患綠色粉末　辯外用藥被誤聽成「吃看看」

男子沒醫師資格竟自稱蔣博士，開藥給病患吃。（圖／視覺中國）

記者李忠憲／台中報導

自稱「澳洲醫學博士」的男子蔣昌孝，沒有合法醫師資格，竟幫2名患者看診並開綠色粉末給他們服用，不法所得3萬1千元。事後強辯對方將他說「試看看」誤解成「吃看看」。台中高分院審結，認為蔣男改口認罪，依違反《醫師法》判10月徒刑，緩刑4年。全案仍可上訴。

判決書指出，52歲男子蔣昌孝本身在台中西區開設調理室，自稱醫學博士，但卻沒有合法醫師資格。他在2019年至2020年間，竟分別幫高姓與范姓病患看診時，交付不明綠色粉末給他們服用，並分別收取3萬元及1千元費用。警方接獲檢舉後，2020年7月持搜索票，分別前往北市、新北、台中等處搜索，起出大量中藥粉與中藥材，蔣男警詢後也遭依違反醫師法送辦。

蔣男雖承認自己沒有取得合法醫師資格，也有幫高姓、范姓2人用民俗療法、推拿緩解身體不適， 後有交付不明綠色粉末給2人。但他否認違反醫師法，辯稱他是用民俗療法、推拿，從來沒有問診、看診，應該是2人對推拿、理療過程的誤解。他開的藥粉是給予外敷推拿痠痛處，並非口服，可能范男誤聽他說「試看看」聽錯成「吃看看」，而誤服外敷藥粉。開給高女的藥粉是要用來敷肚臍，可能高女當時恍神，沒聽清楚，自覺不可能敷肚子才口服。

高女表示，她透過朋友介紹認識蔣昌孝，曾到台中市向上路的一個巷子內給他看過診，不清楚他的真實姓名，但都叫他蔣博士。她從2019 年6 月就開始給他看診過很多次，她跟蔣說自己有心血管疾病，所以蔣開綠粉給她，一開始叫她吃3 平匙，後來症狀有改善，改成1 平匙。1 包綠粉裡有3 小包，1 包價格1000 元。診所內只有蔣1 人看診，沒有其他護理人員或工作人員。蔣有把脈及看舌頭，沒有開處方箋，只有開綠粉給她，她有反應吃綠粉會想上廁所。她看診很多次，約花3萬元，不清楚蔣是否為合法醫師。

范男則說，他當時有腹痛、腹瀉症狀，在臉書看到蔣的個人臉書名稱叫蔣博士，內容介紹他從事自然療法，與西醫不同。他去給蔣看診過2次，蔣從皮箱拿一包綠色藥粉給他，要他吃看看，只有第一次收費1000元。

台中地院認為，蔣男明知自己沒有醫師資格，不得實施醫療業務，竟自稱澳洲醫學博士，為他人非法診察，足以影響醫療秩序及他人健康，且從警詢到審理時都否認犯行，依違反醫師法非法執行醫療業務罪判10月徒刑，犯罪所得31000元沒收。

蔣男上訴台中高分院後，改口認罪，法官審理後認為，他無前科，一時失慮犯錯，事後已坦承犯行，深具悔意，維持原判外，給予4年緩刑，並應支付國庫25萬元。

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