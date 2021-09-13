新冠造成「痴呆症大流行」？　輕度確診者也可能快速惡化

▲研究指出，新冠肺炎可能加速老年癡呆。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

一些得過新冠肺炎的人，在康復後幾週或幾個月內，出現注意力不集中、記憶力減退和其他認知問題。對此，擔憂「痴呆症大流行」的專家表示，這可能讓他們提早或在多年後面臨阿茲海默症（Alzheimer's disease）的風險，最糟的是，已經看過輕度新冠確診者，出現癡呆症惡化快速的病例。

根據《海峽時報》報導，國際阿茲海默症協會（Alzheimer's Disease International,ADI）最近表示，新冠疫情將使癡呆病例數快速攀升，已經由全球的專家組成一個工作小組，研究問題的嚴重性和解決方法。

美國亞利桑那州的認知障礙神經學家阿特里（Alireza Atri）表示，任何損害人認知儲備的行為，都會加速神經退化，目前他領導的小組就在進行相關研究。

據了解，阿茲海默症是一種發病慢的神經退化疾病，初期症狀是短期記憶喪失，後面可能還有語言障礙、生活無法自理等問題，主要得病者為65歲及以上的人，這個疾病和腦中的Tau蛋白缺陷有關，可能從得病的25年前就開始發生，只是自己不知道。

以新加坡為例，每十位60歲以上的人中就有一位是老年癡呆，而新冠肺炎可能會加速得到老年癡呆的過程。阿特里表示，確診時間更久的人還需要注意健忘、焦慮和睡眠問題，這也是人們必須接種疫苗的原因，

新加坡國家傳染中心（NCID）目前正在研究，輕度及重度新冠確診者的長期神經、心理和認知的影響，和南洋理工大學共同完成，預計明年會有成果。