曾活活曬死2千神學士！阿富汗軍閥豪宅遭佔領　超奢華內裝曝光

▲神學士成員在豪宅內自拍。（圖／翻攝自@TRTWorldNow推特，下同）



圖文／CTWANT

塔利班武裝組織佔領阿富汗後，國內爆發逃難潮，就連曾任阿富汗副總統的杜斯坦（Abdul Rashid Dostum）也因此逃難海外，他在首都喀布爾的超奢華宅邸也被塔利班佔據，近日豪宅內部裝設曝光，富麗堂皇的內裝與過慣清苦生活的神學士形成強烈對比。

根據《太陽報》報導，神學士於今年8月15日攻下阿富汗首都喀布爾，其中勢力最強的指揮官之一艾育比（Qari Salahuddin Ayoubi）和他的150人部隊進駐了杜斯坦的豪宅。

照片顯示，這座豪宅內部極為富麗堂皇令人難以想像，碩大的大廳掛著大型又做工精細的玻璃吊燈，數個起居室裡都放著柔軟舒適的大沙發，內部更有7個巨大魚缸，裡面有各種奇異魚類悠游；此外，豪宅裡頭除了有一座室內游泳池、三溫暖烤箱、蒸氣室和設備齊全的健身房，更讓人驚奇的是，豪宅內竟有一整座綠意盎然的溫室。

艾育比對採訪記者表示，他與部下絕對不會被這座豪宅慣壞，「伊斯蘭教絕不主張我們過奢華的生活」，並補充他們死後上天堂便可以享受這樣的富足生活。

事實上，這座豪宅的前主人杜斯坦是一位臭名昭彰的人物，他在過去40年來長期生活在各種衝突之中，最早期他是一名傘兵，接著當上共產黨領導階層、軍閥，最後坐上副總統寶座，阿富汗前政權希望利用他的軍事長才和他與神學士之間的仇恨來保住政權，但現年67歲的他，最終還是在塔利班進攻下，潛逃到烏茲別克。

杜斯坦對抗神學士的手段相當慘忍，他被指控在2001年時，將2000多名塔利班成員關進貨櫃，並且將其丟在沙漠中，活生生將他們悶死；外界也懷疑，他利用前政府進行貪污、挪用公款獲得鉅額利潤。

▲神學士指揮官艾育比。（圖／翻攝自@TRTWorldNow推特）



報導表示，艾育比否認他們對杜斯坦有任何報復的想法，並說「如果其他像我們一樣受到壓迫的人來到這裡，你就不會看到椅子和桌子，他們可能會摧毀它們」，但他也補充，未來的新政權不會允許這種奢侈品。

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