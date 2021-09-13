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從大嬸回歸魔鬼身材！觀眾驚呼：葉家妤怎麼辦到的？

▲▼葉家妤,江宏恩,日塑崩,夜塑崩,甩肉,瘦身。（圖／品牌提供）

▲葉家妤感謝江宏恩推薦好物，讓她狂瘦10kg。

【企劃特輯】

八點檔女神葉家妤與演員陳宇風結婚10年，育有2女，自生下小女兒後，她專心當家庭主婦，長達七年沒有接演戲劇的演出，讓葉家妤心寬體胖，體重爆增不少；確定接演民視八點檔大戲「黃金歲月」中養女的角色，因為怕上鏡頭被酸，葉家妤早在開拍之前就暴風式的甩肉七公斤；現在「黃金歲月」上檔後，她還在持續瘦身中，目前已經成功減去十公斤！

「黃金歲月」八點檔女神回歸　越演越瘦、鏟肉10公斤

七年沒拍戲，葉家妤坦言壓力不小，尤其是長時間在家當主婦的結果，在開拍前被媒體拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，讓她信心嚴重受打擊，誓言要恢復以前的身材；儘管已經在開拍前就已展開瘦身大作戰，在「黃金歲月」首播的前幾集，仍然有網友在網上留言，說她的臉蛋有點腫，但葉家妤並未失去鬥志，反而更努力的繼續她的瘦身作戰，隨著劇情發展，葉家妤在鏡頭上越來越輕瘦，已經有不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，觀眾發現葉家妤拍攝前後的身材，根本判若兩人，好奇的問她減重的方法，讓葉家妤鬆了一口氣，也洗刷之前大肚婆的印象。

▲▼葉家妤,江宏恩,日塑崩,夜塑崩,甩肉,瘦身。（圖／品牌提供）

▲不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，讓葉家妤鬆了一口氣，洗刷之前大肚婆的印象。

江宏恩推薦瘦身好物「日夜塑崩」　無副作用也不復胖

講到瘦身的方法，葉家妤開心的表示，全都是靠江宏恩的提點和幫忙；因為之前自己減重卡關，正煩惱該怎麼辦時，還好宏恩大哥他無私的分享這「日夜塑崩」，讓他一年甩去20公斤的方法，宏恩大哥也重現年輕時的完美體態。我自已才用了半年，在八點檔開拍前就瘦了七公斤，而且現在還持續的在瘦身中；原本我很擔心會有副作用或是可能很快就復胖，但到現在真的都沒有這些狀況發生，葉家妤感謝地說：宏恩大哥真的是推薦了一個很棒的產品給我。

▲▼葉家妤,江宏恩,日塑崩,夜塑崩,甩肉,瘦身。（圖／品牌提供）

▲葉家妤在江宏恩的介紹下開始食用「日夜塑崩」，效果好到連自己都不敢置信。

日間阻斷、夜間代謝　「日夜塑崩」讓熱量脂肪不陪你過夜

專業營養師表示，葉家妤所食用的「日夜塑崩」，主要是利用白天加速代謝、睡眠激發瘦素的協同作用，達到快速瘦身、雙倍代謝率的效果，是非常可行的瘦身方式；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助燃燒阻斷食物中的油脂熱量，餐餐下肚，都變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進代謝激素，可以在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率，也是目前唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

▲▼葉家妤,江宏恩,日塑崩,夜塑崩,甩肉,瘦身。（圖／品牌提供）

▲為了改善嚴重肥胖、被診斷有健康危機的女兒，博士費時五年，投入上億日圓研發出標靶二型專利纖維，讓原本體重破表的女兒成功變身。

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