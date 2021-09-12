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假冒電商要民眾寄提款卡　詐騙新手法！這幾個來電號碼要注意

▲刑事局12日對詐騙集團鎖定電商消費者誘騙寄出金融卡等新手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局12日對詐騙集團鎖定電商消費者誘騙寄出金融卡等新手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局近期觀察，歹徒解除分期付款詐騙手法又再進化！原本以民眾接獲詐騙集團假冒該電商業者之客服電話，改以「工作人員操作錯誤、導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員、要求客戶前往操作ATM」等詐騙老哽，近日歹徒話術演變為「因電商業者個資外洩，為避免您的信用卡遭盜刷，需要您寄出提款卡及存摺，並將提款卡號碼先變更123456，以利核對個資外洩」，進一步要求消費者寄出提款卡、存摺，被害人間接淪為詐騙集團人頭帳戶幫助犯。

▲刑事局12日對詐騙集團鎖定電商消費者誘騙寄出金融卡等新手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

針對上述手法，刑事局定會通知遭到冒用電商業者，在官網明顯處加註電商業者不會收取存簿、提款卡警訊；並請該業者針對會員發送提醒簡訊、及延長客服時間至22時等相關作為；警方並透過彙整受理案件情資，交由各縣市警察局專責單位循線追查可疑犯嫌。

對此刑事局呼籲民眾，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，電話中如聽到此類詐騙手法關鍵字「寄送提款卡」、「變更指定提款卡密碼」及「寄送存簿」等關鍵字，請立即掛斷，勿配合詐騙集團歹徒指示，並通報165反詐騙諮詢專線以利警方追查。

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