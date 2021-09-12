「璨樹」路徑可維持最大強度！　鄭明典點名：北台灣需防備

▲璨樹颱風沿著台灣東部海面北上。（圖／氣象局提供）



記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今年第14號颱風璨樹上午10時中心相對位置於花蓮東北東方約90公里海面上，以每小時18公里速度向北行，其中心擦邊東部沿海，氣象局局長鄭明典則分析，璨樹颱風路徑避開陸地，算是走了一條能維持最大強度了路線，但相對而言，對陸地的影響也比較小。

氣象局局長鄭明典表示，璨樹颱風走在地形邊緣，避開了陸地的破壞性影響，走了一條能維持它最大強度的路線。但到了地形邊緣，環流就比較容易進入陸地，北台灣需要防備。

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另外，鄭明典也說，環繞整個台灣還有一個大環流，大環流也有不少水氣，會增加迎風面的降雨，迎風面會隨大環流位置而變，現在在台中附近，會影響台中以北的山區降雨，之後會逐漸轉移到西南部。因此，在颱風遠離後西南部降雨機率可能提升。

今天持續受到璨樹颱風外圍環流影響，各地易有短延時強降雨，台東縣已有豪雨發生。對此，氣象局已針對全台11縣市發布大雨至豪雨特報，宜蘭縣、花蓮縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北、臺中、高屏及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及坍方、落石。

預報員徐仲毅表示，中南部山區、台中沿海、北部今天上午逐漸有較強的回波發展。今天上午至下午，降雨熱區集中在宜花跟北部地區、中南部山區，一直到晚間上述地區都需要留意。預計明天清晨雨勢才會逐漸趨緩，今天午夜前後台灣陸地逐漸脫離暴風圈，可望解除陸上警報；海上警報解除時間可能於明天清晨至上午。將視實際觀測狀況而定。