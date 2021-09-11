璨樹進逼！合歡山、八仙山、奧萬大「即刻起預警性休園」

▲八仙山步道。（圖／東勢林管處提供）



記者李忠憲、高堂堯／台中－南投報導

颱風璨樹進逼台灣，中央氣象局發布的颱風陸上警戒區域涵蓋全台，考量山區天候與行車安全，東勢林區管理處宣布，今（11日）下午提前預警性休園，所轄大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區即刻起只出不進，並勸導園區內遊客儘速下山，國家自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道，亦已全面暫停開放，請勿前往。



颱風期間大雪山、八仙山林道等聯外道路易有落石坍方等情形發生，請民眾暫勿前往山區。為避免民眾進入山區發生危險，東勢處將於大雪山林道15公里處配合大棟派出所進行預警性管制，請民眾配合防颱措施，保障自身安全。最新開休園訊息可至台灣山林悠遊網查詢。





▲合歡山。（圖／東勢林管處提供）

此外，南投林區管理處也宣布，奧萬大國家森林遊樂區今（11日）下午起預警性休園，轄屬各步道系統暫時性封閉，將於颱風過後全面安檢，確認安全無虞後再行開放。

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南投林管處李政賢處長指出，由於轄管的奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨極易有崩塌或土石流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉。提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，避免危難。

▼奧萬大國家森林遊樂區。（圖／南投林管處提供）