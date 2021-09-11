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中秋連假省道疏運措施　公路總局一工處報你知

▲中秋連假省道疏運措施，一工處報您知

▲中秋連假省道疏運措施，一工處報你知。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，中秋連假交通量預將逐漸恢復正常，公路總局第一區養護工程處研判秋節連假期間，北部主要交通要道可能出現車多的狀況，建議北部地區的中短程旅次，用路人可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。又，國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，建議民眾改道行駛，避開壅塞車路段。

▲中秋連假省道疏運措施，一工處報您知

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另外，西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊。

一工處特別提醒用路人，台68線西行銜接台15線的南寮交流道，將於9月17日晚間21時起至9月21日21時止，封閉左轉南下車道；另外，台15線竹北路段將分別於9月18日上午7~15時、9月20日至21日下午12~20時聘請義交於沿線重要路口協助疏導，並機動視現場交通情形禁止左轉，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，依序前進。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於中秋連假的9月18日0時至9月19日24時南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。
台61線苗栗竹南路段銜接國道3號的西濱交流道，北上匝道於9月20日至21日0時至24時封閉，用路人可續行台61線至前方83K線附近香山交流道銜接國3北上。

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