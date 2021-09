911事件20周年「遺址2道光」追憶　拜登：團結是美國最大的力量

▲911國家紀念博物館在2020年進行的「紀念之光」(Tribute in Light)儀式。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國911恐怖攻擊事件將屆滿20周年,曼哈頓世貿中心遺址、賓夕法尼亞州和五角大廈前都將舉行紀念儀式,總統拜登也在10日呼籲全國應團結一致,並稱團結是美國面對逆境時的最大力量。

拜登(Joe Biden)10日在白宮發布的悼念影片中表示,對穆斯林與其他宗教追隨者所產生的恐懼和憤怒、怨恨與暴力,削弱了美國人的團結,「這是911事件最重要的教訓,在我們最脆弱的時刻,在一切讓我們具有人性的來回拉扯中,在為美國魂所做的征戰中,團結是我們最大的力量。」

On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb