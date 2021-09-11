911從84樓逃生！她回憶「樓梯憑空消失」絕望瞬間　跳樓巨響成惡夢

▲ 美國911恐怖攻擊滿20周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

20年前的9月11日，3架被劫持的飛機撞上紐約世貿中心與五角大廈，造成近3000人死亡。英國女子珍妮絲．布魯克斯（Janice Brooks）是數千名倖存者其中之一，當年8月才來到紐約，在世貿中心將近頂樓的樓層工作。她清楚記得那個天氣晴朗的早晨，上班沒多久後聽見一聲巨響，慌忙逃難的過程中目睹地獄般的場景在眼前上演，至今仍心有餘悸。

《天空新聞》報導，現年61歲的布魯克斯來自倫敦東部，原先在保險經紀公司Eurobrokers倫敦辦公室工作，2001年8月調派至該公司的紐約辦公室，因此前往美國，開始在世貿中心南塔84樓工作。9月11日上午7時20分，她從砲台公園（Battery Park）的住處步行約10分鐘抵達世貿中心，進辦公室後第一件事就是撥電話給執行長，但才剛拿起電話便聽見一聲巨響，電腦螢幕也閃了一下，接著聽見有人大喊，「所有人都出去！」

布魯克斯拿起包包準備離開，才想起應該通知倫敦辦公室，便撥電話給倫敦的主管羅賓（Robin）表示，「隔壁出事了，我準備撤離」，接著聽見羅賓在電話那頭激動喊道，「隔壁出事了？見鬼了，珍妮絲，有架飛機撞上大樓，快給我出去！」

▲ 911恐攻奪走近3000條人命。（圖／達志影像／美聯社）

布魯克斯掛上電話後走到走廊，加入正走下樓梯的人群。當時人們還在互相聊天，並無一絲緊張情緒，未料幾分鐘後突然傳來巨大的撞擊聲，燈掉了下來，到處都是灰塵和掉落的天花板殘骸，布魯克斯也被撞到一旁。過了幾分鐘，一些被撞倒的人站起身來，拍拍身上的灰塵，布魯克斯和周圍的人們合力推開一扇門，但本該在門後的樓梯卻消失了，眼前只有灰塵、黑暗和閃爍的火光。

黑暗中一名女子淒厲的哀嚎傳來，至今仍在布魯克斯腦海中盤旋。隨後一扇門被打開，一名女子從門後走出，頭髮中插滿玻璃，一隻腳上大部分腳趾都已經消失；接著又有一個人走出來，胸口插著一塊玻璃碎片；最後則是剛剛發出慘叫的女子，雙眼沾滿血水，不斷喊著「我看不見」。有人拿出一瓶水，幫她清洗眼睛。當她甩動頭髮時，頭上的玻璃碎片噴得到處都是。

布魯克斯和逃難的民眾當時都擔心，北塔就要倒塌，砸在他們身上，但他們無處可逃，因為門後的樓梯已經消失無蹤，沒想到眼前奇蹟般地出現另一扇門。他們一個接一個擠進門，開始走下樓梯，走了約20分鐘後遇上走上樓的消防員。當時布魯克斯一低頭，看見自己的襯衫沾滿了血，內心滿是恐懼但努力保持冷靜。她前方一名女子腿部受傷，不斷發抖；後方一名女子則有氣喘，她們是最晚脫困的倖存者之一。

▲ 救難人員在大量粉塵和建築物殘骸中奔走。（圖／達志影像／美聯社）

布魯克斯到達地面時，現場一片混亂，救難人員來回奔走，四處都是建築物殘骸，耳邊還能聽見可怕的撞擊聲不斷傳來。她抬頭看向世貿中心，發現自己工作的84樓有個大洞，令她當場痛哭。

她不久後回到住處，接到公司一名主管凱文（Kevin）的妻子打來的電話，因為她一直聯絡不上丈夫，希望布魯克斯若有凱文的消息能夠通知她。布魯克斯接著前往人事部門的同事艾琳（Eileen）位於皇后區的住處，二人一起在電視上看到攻擊發生的瞬間，在艾琳的公寓陽台還能看見世貿中心不斷冒出濃煙。Eurobrokers公司隔天列出所有失聯員工名單，凱文也名列其中，成為當天喪命的61名員工之一。

事隔20年，布魯克斯只要閉上眼睛，911當天的場景仍歷歷在目。她也是後來才意識到，抵達地面後聽見的不明撞擊聲是逃難的民眾從高樓跳下後墜地的聲音。布魯克斯表示，「我最希望的是，今天或明天的某個時刻，你們可以想想我所有的朋友，還有9月11日遇難的每個人，以及所有的倖存者，因為我們都還飽受折磨。」

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