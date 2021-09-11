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911恐攻前急叩地勤！她冒死回報被劫機　通話內容曝被稱女英雄

▲▼鄧月薇。（圖／翻攝自推特／@MariaKPIX）

▲空姐鄧月薇是首位向地面控制中心報告客機被劫消息的人，下同。（圖／翻攝自推特／@MariaKPIX）

記者葉睿涵／綜合報導

2001年9月11日，45歲的美籍華裔空姐鄧月薇（Betty Ann Ong），如平常的工作日般登上美國航空11號班機執勤。這是一趟從波士頓飛往洛杉磯的班機，鄧月薇打算在抵達洛杉磯後就去和她的姊姊會合，然後再一起飛到夏威夷度假。

豈料在飛機起飛的20分鐘後，地面控制中心接到了來自鄧月薇的緊急來電。她在電話中冷靜地匯報，「我叫鄧月薇，是11號航班的3號空姐，我們的駕駛艙現在沒有了回應，有人在商務艙被捅傷，我覺得有人噴了梅斯毒氣，我們沒辦法呼吸了。我不知道實際的情況，但我想我們被劫機了。」

儘管地勤並未意識到鄧月薇來電的重要性，在電話中多次確認重複的訊息，浪費了寶貴的時間，不過鄧月薇與其同事思維妮（Madeline Sweeney）仍冷靜、詳細地轉述了5名劫機者的座位號碼，讓當局得以迅速鎖定劫機者的身份。在鄧月薇與地面控制中心通話的25分鐘後，這架波音767飛機撞上了位於紐約的世界貿易中心北棟，全機無人生還。

出生於舊金山的鄧月薇來自一個中國移民家庭，她是家中的老么，上有4個兄弟姐妹，她們的父母在唐人街擁有一個雜貨店。長相貌美的鄧月薇曾被星探相中當模特兒，但因為家中反對，加上她熱愛旅行，因此鄧月薇最後當上了一名空姐。

▲▼鄧月薇。（圖／翻攝自推特／@MariaKPIX）

與鄧月薇熟識的人士指出，她是一個勇敢、善良而富有同情心的人。鄧月薇的姊姊鄧月芳也表示，「月薇是一個從不恐慌的人，有一次我們家的店被搶了，有人拿著槍指著她的頭，但月薇也只是冷靜地告訴爸爸『我們被搶了』，然後交出錢，將搶匪放走。」

鄧月芳對鄧月薇的形容與美國航空不謀而合。在鄧月薇的追悼會上，美國航空一名自稱為岡薩雷斯（Nydia Gonzalez）的員工告訴鄧家，她就是與鄧月薇講了最後一通電話的人，「你們要為鄧月薇感到驕傲，她非常平靜地為我們提供了很多有用的訊息」。鄧月薇後來被美方形容為「女英雄」。

▲▼鄧月薇。（圖／翻攝自推特／@MariaKPIX）

鄧家事後非常想要聽聽鄧月薇最後的錄音，「我們想知道月薇生前到底發生了什麼」，於是他們向麻州參議員甘迺迪（Ted Kennedy）求助，美國航空才終於同意公開錄音擋。

儘管通話的內容刺痛了這家人的心，但他們依舊感激這段錄音被留了下來。鄧月薇的另一個姊姊鄧月華（Gloria Ong）表示，「我們終於了解了月薇生前最後幾分鐘到底發生了什麼，我們很感激。」

2004年，鄧家成立了鄧月薇基金會，致力於唐人街當地兒童的健康和福利。此外，基金會也資助一些老年人的項目，以期紀念和延續鄧月薇在世時關切的兒童與老人議題。

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