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「預備文官團」結訓典禮　林右昌期勉團員為城市未來努力

▲「預備文官團」結訓典禮 林右昌期勉團員為城市未來努力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌出席「預備文官團」結訓典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

考選部今年首度與基隆市政府合作辦理「預備文官團」，團員到市府局處接受6天實務研習洗禮後，今（11日）正式結訓，市長林右昌也到場期勉團員們日後不論是否投身公部門，都能夠一起為城市的未來努力。

「預備文官團」招募來自12所大學不同系所共21名團員，團員在考選部安排之下，首先在國家文官學院進行2天訓練課程，隨後並在基隆市政府都市發展處、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處及文化局等局處進行6天實務研習，依各局處規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動。

林右昌在結訓典禮中與團員們分享自己當年投入市長選舉的過程，自己挑戰資源最缺乏的縣市，想要證明只要能力，就可以創造希望，我們可以改變一座城市，就可以改變這個國家的命運。

▲「預備文官團」結訓典禮 林右昌期勉團員為城市未來努力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌在結訓典禮中與團員們分享自己當年投入市長選舉的過程。

林右昌說，自己剛上任時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，負債比47.36%也是全國第三高，經過這幾年的努力，負債已經從142億元降為68億元，負債比降為30.86%，預算規模則是從165億元提高為220億元。

林右昌還指出，團員們到基隆市政府實務研習期間，相信都已經感受到市府同仁的衝勁，市府的機關文化已經大幅改造，市府同仁都相信自己所做的事情，是在為這個城市的未來付出。

2021預備文官團活動內容，涵蓋國家考試簡介、傑出公務人員職涯分享及座談、國家文官學院訓練課程、基隆市政府實務研習、專題研討、成果發表及專題競賽等，鼓勵團員結合地方政府實務體驗，發揮創意思考解決地方問題。

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