學姊傻眼！被點名選新北市長　黃瀞瑩怒斥：放話者多動腦

▲面對黨內謠傳要推派參選新北市長，黃瀞瑩怒斥，有心人士不要惡意放話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任期將在明年屆滿，下一步就是揮軍總統大位。為了替柯主席鋪路，民眾黨內傳出，可能推派「學姊」黃瀞瑩角逐明年的新北市長，盼黃能透過其人氣扮演奇兵角色，給予尋求連任的侯友宜壓力。面對此傳聞，黃瀞瑩痛斥，黨內有心人士要惡意放話，動機讓人心存疑慮。

「放話的人多動點腦！」面對黨內人士的放話，黃瀞瑩上午受訪時感到相當詫異，直言根本沒有聽過這樣的安排，自己的人生也不需要別人的惡意編排，所以黨內的有心人士如果要惡意放話，動機讓人心存疑慮。

黃瀞瑩因外型亮麗、學歷出眾，加上年輕、親民不擺架子，一直以來都是柯文哲身邊的人氣幕僚，過去選舉期間也稱職扮演催票機的角色。而其未來動向也備受外界關注，外傳黃未來將參選北市第一選區（士林北投）議員，延續柯文哲在台北市的影響力。

但民眾黨在士北選區可說是人才濟濟，除了高人氣的黃瀞瑩外，還有在地經營多年的資深議員陳建銘之女陳思宇，也計畫要繼承父親的衣缽，延續陳家在該地的政治生命。

黨內人士直言，柯文哲畢竟還是在台北市執政過8年，還是有一定的影響力，且第一選區是台北市名額最多，就算明年可能從13席減為12席，在北市仍算大區，以民眾黨的實力，有機會搶攻2席，但為求安全，黨內也有聲音認為應該保守只提名一人。至於要派誰出征？目前仍傾向以民調比拚最公平。